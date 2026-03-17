Preminuo mladić (21) koji je povrijeđen u stravičnom požaru

ATV

17.03.2026

10:12

Vasilije M. (21), mladić koji je teško povrijeđen u požaru koji je juče rano ujutru izbio u Mladenovcu, preminuo je jutros u bolnici u Beogradu uprkos nadljudskim naporima ljekara da mu spasu život, saznaje "Telegraf.rs".

Podsjećamo, vatrena stihija zahvatila je porodičnu kuću u Mladenovcu juče oko 5 časova ujutru. Vatrogasne ekipe su brzo izašle na teren i uspjele da lokalizuju požar, ali je mladić tom prilikom zadobio kritične povrede.

On je hitno transportovan u Beograd, gdje su se ljekari od trenutka prijema borili za njegov život. Nažalost, usljed težine povreda, Vasilije je podlegao ranama jutros, nešto više od 24 sata nakon incidenta.

Istraga u toku

O cijelom slučaju odmah je obaviješteno nadležno tužilaštvo koje je naložilo detaljnu istragu.

Na licu mjesta su izvršene istražne radnje kako bi se utvrdilo da li je do tragedije došlo usljed kvara na instalacijama ili nekog drugog faktora.

Ovaj tragični događaj potresao je stanovnike Mladenovca, koji se danas opraštaju od prerano ugašenog mladog života, prenosi Telegraf.rs.

