Ево зашто је чај од ђумбира најбољи савезник вашег желуца

Аутор:

АТВ

17.03.2026

10:30

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Сазнајте зашто је чај од ђумбира прави спас за умиривање желуца, како дјелује на пробаву и како га најлакше припремити код куће – уз неколико укусних додатака.

Кад год нас изненади талас нелагоде у желуцу – било због стреса, наглих оброка, путовања или једноставно “лошег дана за пробаву” – посежемо за нечим топлим и умирујућим. Управо ту почиње прича о чају од ђумбира, једном од најхваљенијих природних напитака за смирење осјетљивог желуца.

Топла шољица спаса: Ђумбир као најбољи лијек за узнемирен желудац

Ђумбир се већ вијековима користи као мала, али моћна помоћ у пробави. Његов активни спој, гингерол, познат је по томе што умирује мишиће гастроинтестиналног тракта и помаже храни да се лакше креће кроз цријева. То значи мање грчева, мање надутости и осјетно угоднији осјећај у стомаку. И да, управо гингерол заслужан је за онај препознатљиво пикантни мирис и окус ђумбира.

Чај од ђумбира такође смирује кашаљ и болно грло, а идеалан је напитак пред спавање јер дјелује умирујуће.

Уз гингерол, у овој ароматичној ризници налазе се и схогаол те зингерон – спојеви који дјелују на рецепторе у цријевима задужене за мучнину. Зато шољица чаја од ђумбира често буде прва препорука када осјећате “да вам се желудац пење у грло” или кад једноставно желите спријечити нелагоду прије путовања.

Домаћи или куповни ђумбир – што изабрати?

Добра вијест је да не можете погријешити. Домаћи чај од свјежег ђумбира пружа јачу концентрацију природних спојева, па је идеалан када вам треба снажнији умирујући ефект. С друге стране, квалитетни чајеви из трговине сјајна су опција за оне тренутке кад сте у журби или немате коријен при руци.

Важно је само бирати оне који садрже искључиво ђумбир и немају додане шећере или вјештачке ароме – што чишће, то боље за ваш желудац.

Брже је него што мислите:

Нарежите 2,5–5 цм свјежег коријена ђумбира на танке колутове.

Прелијте их врелом водом.

Оставите да одстоји 5–10 минута, зависно од јачине окуса коју волите.

Ако желите, додајте мало меда, лимуна, наранџе, штапић цимета или листић менте – ваша шољица може постати мали, функционални велнес ритуал.

За већину људи чај од ђумбира је потпуно сигуран. Али, ако сте трудни или узимате лијекове за разрјеђивање крви или инсулин, препорука је не претјеривати и посавјетовати се с доктором.

