Amazon i Temu dobili konkurenciju: Prodaju gotovo sve

Autor:

ATV

17.03.2026

08:42

Амазон и Тему добили конкуренцију: Продају готово све
Kineski gigant e-trgovine JD.com u ponedjeljak je pokrenuo internet platformu DžojBaj u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji i Luksemburgu, čime dodatno širi poslovanje izvan domaćeg tržišta i cilja tržišnog lidera Amazon.

JD.com želi da internacionalizuje poslovanje, a prošle godine je dogovorio kupovinu njemačkog trgovca elektronikom Kekenomi, vlasnika brendova MediaMarkt i Saturn, za 2,2 milijarde evra.

Lansiranje dolazi u trenutku kada kineski trgovci i brendovi sve više šire poslovanje u SAD i Evropi, tražeći nove izvore rasta izvan oštre konkurencije i slabe potražnje potrošača s kojom se suočavaju na domaćem tržištu.

Cijene će biti "konkurentne"

Na internet stranici i u aplikaciji DžojBaj prodavaće se više od 100.000 proizvoda iz oblasti tehnologije, kućnih aparata, lepote, opreme za dom i prehrambenih proizvoda. Platforma će takođe uključivati posebne prodavnice brendova poput L Oreala, Brauna, DeLongija, BRITA-e i Boduma, a u ponudi će biti i premium brendovi poput Aplea i Samsunga.

JD.com je poručio da će cijene biti "konkurentne".

Brza dostava kupcima u velikim gradovima biće ključna prodajna prednost, rekao je Metju Nobs, direktor DžojBaj za Ujedinjeno Kraljevstvo. Porudžbine primljene do 11 sati stići će istog dana, dok će porudžbine poslate pre 23 sata stići sljedećeg dana, piše Rojters.

Neograničena besplatna dostava

Od samog početka više od 15 miliona domaćinstava u Evropi i Ujedinjenom Kraljevstvu biće obuhvaćeno mogućnošću dostave istog dana. Dostava je besplatna za porudžbine veće od 29 evra, a DžojBaj cilja i na korisnike Amazon Primea pretplatom "DžojPlus" za neograničenu besplatnu dostavu, koja će u promotivnom periodu koštati 3,99 evra.

Nobs nije želio da otkrije koliko je JD.com uložio u projekat, koji uključuje 60 skladišta, više od 49.000 paketomata, niz logističkih centara širom Evrope i sopstvenu službu za završnu dostavu. Kompanija je iz Kine uvezla i deo sopstvene automatizovane skladišne tehnologije, koristeći stotine robota za prikupljanje robe.

JD.com je 2024. istraživao mogućnost preuzimanja britanskog trgovca potrošačkom elektronikom Kouris, ali je na kraju odustao. Prošle godine takođe je vodio razgovore o kupovini Argosa od trgovačkog lanca Sainsbury’s, ali ni ti pregovori nisu završeni dogovorom, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

