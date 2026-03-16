Eksplodirale cijene čokolade: Postaje li omiljeni slatkiš luksuz?

16.03.2026

11:00

U 2025. godini cijene čokolade u Evropi porasle su u prosjeku 18%, što je najveći rast među svim prehrambenim proizvodima, pokazuju podaci Eurostata. Do ovakvog poskupljenja došlo je prvenstveno zbog suše u Zapadnoj Africi, koja je podigla cijene kakaa – ključnog sastojka čokolade.

Za poređenje, ukupne potrošačke cijene u EU porasle su prosečno 2,5%, dok je rast cijena hrane i bezalkoholnih pića bio 3,3%. Među ostalim prehrambenim proizvodima, cijene govedine i teletine porasle su oko 10%, dok su jaja i maslac poskupjeli oko 8%.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Njemačka vlada objavila rat benzinskim stanicama

Razlike među zemljama

Inflacija čokolade u 2025. znatno je varirala po evropskim zemljama:

Najniža: Kipar, Luksemburg, Italija, Kosovo i Švajcarska – ispod 12%

Najviša: Poljska – 32,6%; Estonija i Litvanija – 31,5%; Rumunija – 26,1%; Latvija – 25,9%; Srbija – 25,4%

Hrvatska je zabilježila rast od 15%

Inflacija je iznad prosjeka EU bila i u Švedskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori, Grčkoj, Severnoj Makedoniji, Španiji, Finskoj, Češkoj, Holandiji i Njemačkoj – od 18% do 22,5%

Razlike u inflaciji uglavnom zavise od strukture domaćih tržišta i razvoja čokoladne industrije. Zemlje sa velikim, etabliranim sektorom proizvodnje čokolade (Njemačka, Francuska, Italija, Belgija, Holandija, Švajcarska) češće bolje apsorbuju rast cijena kakaa kroz prilagođavanje marži i dugoročne ugovore. U zemljama sa manjom industrijom ili većom zavisnošću od uvoza, rast cijena kakaa direktnije utiče na maloprodajne cijene.

Крајишки Рамбо - Шабан Мујић

Gradovi i opštine

Preminuo krajiški Rambo, potvrđene tužne vijesti

Zašto cijene toliko rastu

Kakao je glavni razlog poskupljenja. Prema FAO ekonomisti Emilianu Magriniju, proizvodnja kakaa je koncentrisana u nekoliko zapadnoafričkih zemalja, prije svega u Obali Slonovače i Gani, koje zajedno proizvode većinu globalnog kakaa.

U 2023–2024. proizvodnja u ovim zemljama značajno je pala zbog dugotrajne suše i bolesti kakaa, što je dovelo do globalnog deficita i istorijski niskih zaliha. Posljedica je rekordno visoka cijena kakaa, koja direktno utiče na cijenu čokolade u maloprodaji.

Ekonomista Džon Bafes ističe da kakao čini oko 10–20% troškova proizvodnje čokolade, ali je rast cena od preko 120% između 2023. i 2024. najveći u istoriji tržišta kakaa i najviše uticao na konačne maloprodajne cijene.

техеран иран

Svijet

Izrael tvrdi: Uništili smo Hamneijev avion

Dodatni faktori

Razlike u cijenama između zemalja dalje zavise od:

-troškova rada i energije

-cijena drugih sastojaka (mlijeko, šećer)

-valutnih kurseva

-intenziteta konkurencije u maloprodaji

Провалник

Svijet

Reprezentativac ubio ženu, njena kćerka sve gledala

Takođe, struktura industrije igra ulogu: vertikalna integracija, udio multinacionalnih i domaćih firmi, brendiranje i distribucija utiču na to koliko se povećanje cijena prenosi na potrošače. Neke kompanije apsorbuju dio rasta cijena kako bi zaštitile tržišni udio, dok druge povećanje prenose brže i u potpunosti, prenosi Telegraf.rs.

