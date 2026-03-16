Kuzmić: Nastavljamo investicije u vodoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je da je apsolutni prioritet nastavak izgradnje i kompletiranje drinskog nasipa s ciljem trajne zaštite Semberije od visokog vodostaja Drine, kao i revitalizacija svih crpnih stanica duž rijeke Save.

"Republika Srpska je u prethodnih 15 godina napravila značajan iskorak u sanaciji i izgradnji vodoprivrednih objekata radi podizanja nivoa funkcionalnosti sistema zaštite od poplava, ali je u narednom periodu neophodno realizovati još niz kapitalnih i sistemskih mjera kako bi sistem zaštite od štetnog djelovanja voda u Republici Srpskoj bio doveden na optimalan nivo", istakla je Kuzmićeva.

Kuzmićeva je navela da je prioritet i uređenje korita većih rijeka na kritičnim tačkama, kao što je regulacija vodotoka rijeke Sane i njenih pritoka na području Prijedora, Novog Grada i Kostajnice.

Prema njenim riječima, važna je i dalja sanacija i regulacija Vrbanje i Vrbasa u Banjaluci i nizvodno prema Laktašima i Srpcu, kao i nastavak radova na zaštiti od visokih voda rijeke Bosne na području Doboja i Modriče, radovi na vodotoku rijeke Željeznice na području Istočnog Sarajeva, kao i drugim lokacijama u Republici Srpskoj gdje se ukaže potreba.

Kuzmićeva je ocijenila da su podjednako važne i sistemske i planske mjere gdje se kao prioritet za budući period izdvaja unapređenje vodnog informacionog sistema.

"Važno je i proširenje i modernizacija mreže hidroloških i meteoroloških stanica za automatsko očitavanje u realnom vremenu, što je presudno za preciznije prognoziranje i blagovremeno proglašavanje redovne i vanredne odbrane od poplava", istakla je Kuzmićeva u intervjuu za Bilten Javne ustanove "Vode Srpske".

U pogledu sistemskog unapređenja sektora voda, Kuzmićeva kaže da Republika Srpska u narednom periodu mora da sprovede niz važnih mjera, kao što je povećanje kapaciteta za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda.

"U oblasti zaštite od voda moraju se unaprijediti kapaciteti za upravljanje rizicima. Izuzetno je važno i jačanje institucionalnih kapaciteta jer da bi realizovali sve neophodne mjere neophodan nam je i snažan institucionalni aparat sposoban da pripremi, finansira i sprovede kompleksne projekte", ističe ona.

Kuzmićeva naglašava da oslanjanje isključivo na budžetska sredstva nije dovoljno za realizaciju svih projekata te da je neophodno i povlačenje sredstava iz međunarodnih fondova.

"Prioritet je maksimizacija korišćenja grantova i povoljnih kreditnih linija kroz instrumente kao što je Investicioni okvir za zapadni Balkan", navela je Kuzmićeva.

Kuzmićeva je istakla da su u ministarstvu na čijem je čelu, u resoru vodoprivrede, od ukupno pet zaposlenih tri žene.

"U našim institucijama žene nisu samo formalno zastupljene već se nalaze na odgovornim pozicijama u sektoru voda", rekla je Kuzmićeva i dodala da uvijek postoji prostor za novo jačanja.