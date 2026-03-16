Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

ATV

16.03.2026

09:57

Заплијењени Туарег
Foto: Poreska uprava FBiH

Kantonalna poreska kancelarija Tuzla najavila je prvu javnu aukciju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreskih obaveza.

Na javnoj aukciji će se naći dva motorna vozila u vlasništvu kompanije "Advansor Kompani" d.o.o. Tuzla, a riječ je o teretnom i putničkom vozilu.

Aukcija će se održati u utorak, 17. marta u 10 sati, u zgradi Poreske uprave FBiH – Kantonalne poreske kancelarije Tuzla u Tuzli, ul. Rudarska 72.

Na aukciji će biti ponuđen Ford Tranzit iz 2013. godine, teretno vozilo bijele boje zapremine motora 2.198 kubika i snage 114 kilovata, a njegova početna cijena je 8.100 KM, dok je za putničko vozilo crne boje, Volksvagen Tuareg iz 2011. godine, zapremine motora 2.967 kubika i snage 150 kilovata, početna cijena 30.200 KM.

Iz Poreske uprave istakli su da su ponuđači na aukciji dužni su uplatiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresovani.

Depoziti u gotovom novcu uplaćuju se na dan aukcije (do iznosa od 5.000 KM), a depoziti koji prelaze iznos od 5.000 KM plaćaju se isključivo na podračun Federalnog ministarstva finansija – Poreska uprava FBiH.

Više detalja pogledajte na OVOM LINKU.

