Republika Srpska bogatija za 24 mala stanovnika

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe - 11 djevojčica i 13 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - šest, zatim u Prijedoru i Doboju po četiri, Bijeljini tri, Zvorniku, Trebinju i Gradišci po dvije, te u Nevesinju jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i četiri dječaka, u Prijedoru dvije djevojčice i dva dječaka, Doboju djevojčica i tri dječaka, Bijeljini tri dječaka, Zvorniku i Trebinju po dvije djevojčice, a Gradišci djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa u porodilištima u Foči i Istočnom Sarajevu nije bilo porođaja.