Misteriozni slučaj nestanka djevojke: Istrčala iz stana, iza nje ostao trag krvi

Šta se nalazi iza misterioznog nestanka 25-godišnje Mišel H. iz Celea u Njemačkoj? Ona je nestala prije četiri dana i posljednji put je viđena u srijedu ujutru. Prema riječima policije, svoj stan je napustila sa ranom na vratu.

"Policija i dalje nema konkretne tragove o tome gdje se nalazi Mišel H.", saopštila je policija u Celeu u nedjelju ujutru. Istovremeno, policija je objavila još dvije fotografije nestale žene i nadaju se informacijama od javnosti.

Muškarac (46) iz njenog kruga poznanika pozvao je hitne službe oko 3.30 sati u srijedu ujutru da prijavi njen nestanak. On je već ispitan i trenutno ne postoji nikakva sumnja protiv njega.

Trag krvi prostire se na 193 metra

Prema riječima policije, Mišel, koja je visoka oko 1.60 metara i mršava, istrčala je iz svog stana. Trag krvi počeo je na stepeništu na prvom spratu zgrade. Nastavio se na trotoaru, ponekad u cik-cak obrascu, kao da je Mišel jedva imala snage da stoji. Naglo se završio na raskrsnici, prenosi Telegraf.rs.

Trag krvi prostirao se na ukupno 193 metra. Prema policiji, Mišel je vjerovatno bila u "stanju psihološke nelagodnosti".

Tokom proteklih nekoliko dana, policija je sprovela veliku potragu za 25-godišnjom ženom. Pored policajaca, u potrazi su učestvovali psi tragači, ronilački tim, dronovi i helikopter. Zaključno sa nedjeljom, policija nije imala konkretne tragove o tome gdje se nalazi nestala žena.

U vrijeme nestanka, Mišel H. je navodno bila obučena potpuno crno - sa jaknom, majicom, širokim pantalonama i crnim cipelama.