Logo
Large banner

Misteriozni slučaj nestanka djevojke: Istrčala iz stana, iza nje ostao trag krvi

Autor:

16.03.2026

07:35

Komentari:

0
Foto: Markus Spiske/Pexels

Šta se nalazi iza misterioznog nestanka 25-godišnje Mišel H. iz Celea u Njemačkoj? Ona je nestala prije četiri dana i posljednji put je viđena u srijedu ujutru. Prema riječima policije, svoj stan je napustila sa ranom na vratu.

"Policija i dalje nema konkretne tragove o tome gdje se nalazi Mišel H.", saopštila je policija u Celeu u nedjelju ujutru. Istovremeno, policija je objavila još dvije fotografije nestale žene i nadaju se informacijama od javnosti.

Напад на Дубаи

Svijet

U toku presretanje iranskih dronova i raketa u UAE, preusmjereni letovi u Dubaiju

Muškarac (46) iz njenog kruga poznanika pozvao je hitne službe oko 3.30 sati u srijedu ujutru da prijavi njen nestanak. On je već ispitan i trenutno ne postoji nikakva sumnja protiv njega.

Trag krvi prostire se na 193 metra

Prema riječima policije, Mišel, koja je visoka oko 1.60 metara i mršava, istrčala je iz svog stana. Trag krvi počeo je na stepeništu na prvom spratu zgrade. Nastavio se na trotoaru, ponekad u cik-cak obrascu, kao da je Mišel jedva imala snage da stoji. Naglo se završio na raskrsnici, prenosi Telegraf.rs.

Trag krvi prostirao se na ukupno 193 metra. Prema policiji, Mišel je vjerovatno bila u "stanju psihološke nelagodnosti".

илу-хороскоп-27022026

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde danas donose?

Tokom proteklih nekoliko dana, policija je sprovela veliku potragu za 25-godišnjom ženom. Pored policajaca, u potrazi su učestvovali psi tragači, ronilački tim, dronovi i helikopter. Zaključno sa nedjeljom, policija nije imala konkretne tragove o tome gdje se nalazi nestala žena.

U vrijeme nestanka, Mišel H. je navodno bila obučena potpuno crno - sa jaknom, majicom, širokim pantalonama i crnim cipelama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nestala djevojka

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

2 h

0
Banja Luka

Više banjalučkih naselja danas bez struje

2 h

0
Republika Srpska

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine

2 h

0
Republika Srpska

Stevandić dobio prijetnje: "Bit ćeš smaknut"

2 h

3

Više iz rubrike

Svijet

U toku presretanje iranskih dronova i raketa u UAE, preusmjereni letovi u Dubaiju

2 h

0
Svijet

Alarmantno upozorenje: Ovo je sada možda i važnije od nafte

11 h

0
Svijet

Varšava potresla Brisel: Moguć izlazak iz EU

14 h

0
Svijet

Napadnuta američka vojna baza u Bagdadu

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

58

Respiratorne infekcije ne jenjavaju: U UKC-u hospitalizovano 19 pacijenata

09

57

Poreska prodaje oduzetu imovinu - kako učestvovati

09

52

Vještačka inteligencija poslala nevinu baku u zatvor

09

43

Oglasio se Iran: Nismo tražili pregovore

09

41

Sijarto: Budimpešta neće podržati sankcije dok ''Družba'' ne bude operativna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner