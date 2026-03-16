Više banjalučkih naselja danas bez struje

16.03.2026
07:13
Zbog radova će ovi dijelovi Banjaluke ostati bez električnog napajanja.
Dijelovi naselja Prijakovci i Radinjača, će ostati bez napajanja od 08:30 do 10:00 časova, dok će u periodu od 10:00 do 12:00 časova dijelovi naselja Potkozarje, Mišin Han, Verići, Bistrica, Piskavica i Šimići ostati bez struje.
Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine
U periodu od 09:00 do 12:00 će dijelovi ulica Akademika Jovana Surutke br. 9 i 15-25 i Branka Ćopića br. 9-11 ostati bez električne energije. Takođe, bez električne energije će ostati dijelovi ulica Ljevčanska, Banijska i Kralja Aleksandra I Karađorđevića, u periodu od 09:00 do 14:00 časova.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
2 h0
Region
2 h0
