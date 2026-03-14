Banjalučka regija potencijalna destinacija za školska putovanja

Banjaluka je domaćin dvodnevne posjete za više od 50 direktora osnovnih i srednjih škola iz svih krajeva Srbije, koji su u banjalučku regiju stigli kako bi se upoznali sa njenim potencijalima za organizovanje đačkih ekskurzija. Prema pravilniku o izvođenju đačkih ekskurzija Republike Srbije, u oblasti dječijeg omladinskog turizma, Republika Srpska nema nema status inostrane destinacije, što olakšava organizovanje školskih putovanja i posjeta.

Cilj posjete je da banjalučka regija u narednom periodu postane jedna od značajnih destinacija za školska putovanja.

Iz Turističke agencija Banjaluke ističu da je ovo značajna saradnja i da se kontinuiranim radom može dovesti do značajnog povećanja broja dolazaka, ali i upoznavanje našeg naroda sa Banjalukom kao administrativnim centrom.

Projekat je započet prije dvije godine, kada su Banjaluku posjetili predstavnici turističkih agencija iz Srbije s ciljem da postane jedna od destinacija za ekskurzije.

Gosti iz Srbije, osim Banjaluke, posjetiće i Krupu na Vrbasu, Mrkonjić Grad, Balkanu, Manjaču-ognjište Petra Kočića, Banjalučku pivaru, Nacionalni park Kozara i na kraju Gradišku. Republika Srpska bi tako trebalo da postane neizostavno stanica na mapi đačkih ekskurzija iz Srbije.