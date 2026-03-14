Drama u centru Banjaluke: Grom udario u drvo

Tokom nevremena koje je zadesilo Banjaluku u petak, 13. marta, grom je udario u drvo u parku "Mladen Stojanović”.

Na intervenciju su bili upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Kako su naveli, u pitanju je bila tehnička intervencija uklanjanja i gašenja stabla nakon udara groma.

Sve se desilo oko 15.55 časova.

Podsjećamo, zbog jake kiše neke ulice u Banjaluci su bile pod vodom, a iz šahtova je kuljala i voda.

Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak iz banjalučkog naselja Ada, odnosno na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stapanovića i Ulice braće Kukrika, na kome se vidi kako iz šahta kulja voda.

Na njemu se vidi da je visina vode iznad asfalta nekoliko desetina centimetara.

Inače, zbog jakog pljuska saobraćaj u Banjaluci u tom momentu je bio otežan.