Drama u centru Banjaluke: Grom udario u drvo

ATV

14.03.2026

08:07

Драма у центру Бањалуке: Гром ударио у дрво
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Tokom nevremena koje je zadesilo Banjaluku u petak, 13. marta, grom je udario u drvo u parku "Mladen Stojanović”.

Na intervenciju su bili upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.

Kako su naveli, u pitanju je bila tehnička intervencija uklanjanja i gašenja stabla nakon udara groma.

Sve se desilo oko 15.55 časova.

Podsjećamo, zbog jake kiše neke ulice u Banjaluci su bile pod vodom, a iz šahtova je kuljala i voda.

Muškarac (32) zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći

Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak iz banjalučkog naselja Ada, odnosno na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stapanovića i Ulice braće Kukrika, na kome se vidi kako iz šahta kulja voda.

Na njemu se vidi da je visina vode iznad asfalta nekoliko desetina centimetara.

Inače, zbog jakog pljuska saobraćaj u Banjaluci u tom momentu je bio otežan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

