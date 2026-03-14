Drama u centru Banjaluke: Grom udario u drvo

Autor:ATV
14.03.2026
08:07
Komentari:0
Tokom nevremena koje je zadesilo Banjaluku u petak, 13. marta, grom je udario u drvo u parku "Mladen Stojanović”.
Na intervenciju su bili upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka.
Kako su naveli, u pitanju je bila tehnička intervencija uklanjanja i gašenja stabla nakon udara groma.
Sve se desilo oko 15.55 časova.
Podsjećamo, zbog jake kiše neke ulice u Banjaluci su bile pod vodom, a iz šahtova je kuljala i voda.
Hronika
Muškarac (32) zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći
Tako se na društvenim mrežama pojavio snimak iz banjalučkog naselja Ada, odnosno na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stapanovića i Ulice braće Kukrika, na kome se vidi kako iz šahta kulja voda.
Na njemu se vidi da je visina vode iznad asfalta nekoliko desetina centimetara.
Inače, zbog jakog pljuska saobraćaj u Banjaluci u tom momentu je bio otežan.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
15 h0
Banja Luka
15 h0
Banja Luka
16 h0
Banja Luka
18 h0
Najnovije
Najčitanije
10
59
10
46
10
40
10
33
10
30
Trenutno na programu