Ko koči usvajanje urbanističkog plana u Banjaluci?

Teodora Begović.

Posljednji Urbanistički plan grada Banjaluka usvojen je 1975. godine. Na novi se čeka već godinama. Zašto još uvijek nije usvojen novi Urbanistički plan, ko i zbog čega koči?

Izrada novog Urbanističkog plana počela je 2019. godine. Plan je bio da se uz sve predviđene procedure završi do kraja 2022. godine. Međutim, problemi nastaju 2021. kada je utvrđen prvi nacrt.

Grad se opredijelio za usvajanje regulacionih planova, umjesto na završavanje Urbanističkog plana, koji predstavlja osnovni strateški dokument za razvoj grada. Takva odluka je pogubna i neodrživa za strateški razvoj Banjaluke, smatraju stručnjaci.

Ističu da gradska infrastruktura ne može podnijeti ovakvu urbanizaciju, jer su trenutni stambeni kapaciteti namijenjeni za preko 400 hiljada stanovnika, dok je infrastruktura namijenjena za 230 hiljada.

"To je sada epilog jednog vrlo neodgovornog pristupa upravljanja urbanim razvojem koji će se pokazati neodrživim. I sad u svjetlu svega toga, mi pokušavamo kao članovi savjeta Urbanističkog plana da ukažemo Gradskoj upravi kao nosiocu Urbanističkog plana da oni moraju na mnogo odgovorniji način da upravljaju procedurom jer je ovim ozbiljno ugrožen karakter Urbanističkog plana i njegova sama procedura izrade", kaže Brankica Milojević, zamjenik predsjednika Savjeta za izradu Urbanističkog plana Banjaluke 2020-2040.

Urbanistički plan je prošao drugi javni uvid, održana je javna rasprava, a primjedbe su proslijeđene nosiocu izrade i trenutno su na analizi. Sve se radi po zakonu, a plan još uvijek nije usvojen, jer je riječ o dokumentu čija je izrada detaljna i dugotrajna, ističu iz Gradske uprave. Kažu da je usvajanje jedino kočila Skupština grada Banjaluka.

"Poslije prvog javnog uvida sami odgovori na primjedbe koji su nam dostavljeni od strane nosioca izrade iznosili su 600 stranica. Čisto da steknete sliku da to sve treba izanalizirati, odgovoriti, otkucati i isporučiti. Tek nakon toga se stiče slika da li je izrađivač te primjedbe prihvatio ili odbio. Ako ih odbije, mora da obrazloži zašto ih odbija, a ako ih prihvata mora izvršiti izmjenu Urbanističkog plana", rekao je Vuk Višekruna, Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Banjaluka.

Dok Gradska uprava odgovornost prebacuje na skupštinsku većinu, odbornici kažu da i oni iščekuju da gradonačelnik u Gradsku skupštinu donese Urbanistički plan.

"Ono što smo spominjali u Skupštini kada smo razgovarali o ovome je da se plan trebao pojaviti u decembru. Međutim, Gradska uprava ga još uvijek nije vratila u Gradsku skupštinu da razgovaramo o njemu. Mi čekamo. Gradonačelnik mora da potpiše i spusti Urbanistički plan u Gradsku skupštinu koji su da sada formulisali, pa bi onda mi u Skupštini mogli da razgovaramo i vidimo da li je to nešto što doprinosi razvoju Banjaluke u budućem periodu", kaže Dragan Lukač, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

S obzirom na to da su trenutni stambeni kapaciteti duplo veći nego što je to planirano početkom izrade Urbanističkog plana, neizvjesno je kako će se novim planom riješiti to pitanje i da li će gradska infrastruktura, koja je namijenjena za 230 hiljada stanovnika, izdržati taj teret.

Problem infrastrukture građani svakodnevno osjećaju. Za to vrijeme, grad se bavi estetskim uređivanjem grada dok ključni problemi i dalje ostaju u drugom planu.