Ponovo potop u Banjaluci: Šahtovi poput gejzira

Nevrijeme koje je zahvatilo Banjaluku u poslijepodnevnim satima ponovo je napravilo velike probleme u dijelovima grada.

Pojedine ulice bile su potpuno pod vodom, što je u velikoj mjeri otežalo saobraćaj.

U naselju Ada voda je izbijala iz šahtova, poput gejzira, a vozači su u nevjerici snimali ove prizore.

Društvo Pumpaši u Srpskoj papreno kažnjeni: Desetine njih nisu poštovali ograničenje marži

Neki vozači upozorili su, u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, da u nekim ulicama nema šahtova.

Učesnici u saobraćaju se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode stanju na putevima.