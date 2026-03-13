Ponovo potop u Banjaluci: Šahtovi poput gejzira

13.03.2026
Nevrijeme koje je zahvatilo Banjaluku u poslijepodnevnim satima ponovo je napravilo velike probleme u dijelovima grada.
Pojedine ulice bile su potpuno pod vodom, što je u velikoj mjeri otežalo saobraćaj.
U naselju Ada voda je izbijala iz šahtova, poput gejzira, a vozači su u nevjerici snimali ove prizore.
Neki vozači upozorili su, u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima, da u nekim ulicama nema šahtova.
Učesnici u saobraćaju se pozivaju na oprez i da vožnju prilagode stanju na putevima.
