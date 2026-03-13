Snažan led pogodio Banjaluku: Strašan zvuk udaranja od auta

Banjaluku, ali i druge dijelove Republike Srpske u poslijepodnevnim satima pogodilo je snažno nevrijeme.

Najveći grad Srpske našao se na udaru leda, koji je pratila grmljavina, da bi potom uslijedio pljusak.

Prema meteo radaru, nevrijeme u Banjaluci će trajati nekoliko sati, nakon čega slijedi razvedravanje.

Prognoza za naredne dane

U subotu nas očekuje pravo proljeće, najavili su meteorolozi. Temperatura će ići do 19 stepeni, a podjednako ugodno biće i u nedjelju.

U ponedjeljak blagi pad temperature sa naoblačenjem. Minimalna temperatura iznosiće pet stepeni, a maksimalna 16. Prema trenutnim prognozama, padavine stižu u utorak. Temperatura će pasti na 10 stepeni, dok će minimalna ostati ista.

Kiša se očekuje i u srijedu, ali i sa mogućim naznakama za padavine i u ostatku sedmice. Prijatno vrijeme koje nas je iznenadilo početkom marta možda se vrati tek krajem sedmice.

Trenutne prognoze predviđaju da će vikend naredne sedmice proći sa maksimalnih 13 stepeni.