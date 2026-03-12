Sagi o banjalučkom parkingu nema kraja: Stanivuković najavljuje novu odluku

Sagi o banjalučkom parkingu nema kraja. Za manje od 20 dana ističe odluka o naplati parkinga koju je samovoljno gradonačelnik Banjaluke početkom godine objavio u komercijalnom dijelu Službenog glasnika BiH. I opet će, najavljuje Draško Stanivuković.

Kako u Banjaluci nema dogovora o zakonskoj naplati parkinga, još jednom će, gradonačelnik Banjaluke, posegnuti za onom nelegalnom i nezakonitom. Produžiće odluku o naplati parkinga i objaviti je, još jednom, u komercijalnom dijelu Službenog glasnika BiH. Za njega je takva odluka realna i on, kaže, stoji iza nje.

"Moj odgovor je konačan, U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi znate koje jedini isključivi predlagač akata. Ovaj čovjek koji je digao ruku. Moje je da predlažem, a njihovo je da kažu da ili ne. Neka se izjasne", poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Jasno je i skupštinskoj većini da priča o banjalučkom parkingu odavno prelazi zakonske,ali i moralne granice. Od odluke Ustavnog suda RS kojom je u septembru 2024. godine naplata parkinga u Banjaluci proglašena neustavnom, a koja je i dalje na snazi, prošli smo sve moguće situacije. Od besplatnog parkinga, preko jednoglasne odluke svih odbornika da se uvede naplata na četiri mjeseca -koja je zakonski bila upitna, pa do posljednje potpuno nezakonite odluke gradonačelnika, koju namjerava da produži. Samo rješenje po zakonu, nismo dobili. Iz Skupštinske većine, konačno, najavljuju reakciju.

"Nastavlja se nažalost praksa. Eto gradonačelnik je sam najavio da će opet poslati taj akt na isti način . Dakle opet imamo nelegitimnu, nelegalnu naplatu parkinga. I mislim da ćemo, evo sada smo razgovarali o tome, morati se pozabaviti sa tim aktima koje objavljuje, kroz određene apelacije za ocjenu ustavnosti i zakonitosti i prema Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, odnosno Upravnoj inspekciji, prema Ustavnom sudu. Da utvrdimo da li je to legalno ili nelegalno. I da to ne bude da to tvrdi Ljubo, Dragan, Pero ili Marko. Da pravno razjasnimo tu situaciju, da ustanovimo šta dalje da radimo", jasan je predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

I dok građani mjesecima, da ne kažemo godinama, nisu sigurni da li parking treba ili ne treba plaćati, u Gradskoj upravi se dovijaju da donesu odluke kojima će ozvaničiti naplatu. Zakonito ili ne, najmanje je, izgleda, bitno. Pa kod koga prođe-prođe. Iako pravnici od objave odluke Draška Stanivukovića u Službenom glasniku BiH, mimo svih zakonskih procedura, tvrde da je ona na zakonita i neobavezujuća, markice od naplate parkinga pune budžet. Nije upitno za gradsku upravu što je naplata mimo zakona, bitno je da prilivom nisu zadovoljni.

"Evo ja ću vam reći da je naplata nešto manja nego što je bila. S tim nismo zadovoljni. Radićemo na novim aktivnostima kako bismo taj sam iznos povećali dodatno. A što se tiče računa i prihoda idu najnormalnije na račun na koji su išli ka oi do sada što je bilo. Uvijek i kao do sada idu na iste račune", navodi gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

Pitali smo nadležne u Gradskoj upravi koliko je tačno novca inkasirano od naplate parkinga od početka godine i kako se taj prihod računovodstveno vodi. Odgovor nismo dobili. Dobili smo, čini se, samo nastavak haosa sa parkingom, parkiranje gdje ko stigne, nadležne koji ostavljaju obavještenja da nam bude jasno da parking nismo platili, iako po zakonu i ne moramo. I Hamletovsku dilemu vozača-platiti parking ili ne. A,novu odluku pročitaćemo, kako stvari stoje, u nekom od oglasa.