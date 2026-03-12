Crveni alarm u BiH: I dalje traje potraga za teroristima sa bh. pasošem?

Zabrinjavajuće veliki broj bh državljana i dalje je na crvenim potjernicama Interpola. Stručnjaci za bezbjednost podsjećaju da u posljednjoj deceniji nijedan teroristički napad nije prošao, a da u to BiH na neki način nije bila upletena. Je li to i crveni alarm za BiH?

Godinama ovih 15 imena stoji na Interpolovoj crvenoj potjernici. I to zbog terorizma. Neka sa fotografijama, neka čak i bez nje. Ne zna se gdje su, pod kojim imenom žive, niti da li su još uvijek u Siriji, Iraku ili negdje treće. Jedno od najzvučnijih imena je Fikret Zukić. Hapšen je u akciji „Damask" 2014. godine. Ubrzo pušten na slobodu. Nakon čega odlazi u Siriju. Sa sobom je poveo i čitavu porodicu. Muradif Hamzabegović još je jedno ime koje se godinama provlači kroz javnost. Osuđen zbog krijumčarenja, Takođe pobjegao u Siriju. U svemu tome pomagala mu je supruga Sena Hamzabegović. Optužnica ju je teretila da je lično nosila i slala novac u Siriju u iznosu od 116 hiljada evra. Međutim, zbog nedostatka dokaza, Sud BiH ju je oslobodio optužbi. Ipak, opasnost nije prestala.Prema procjenama struke i dalje postoje spavači.

"Dakle, u posljednjih 10 godina ni jedan teroristički događaj da na njemu nisu učestvovali i bili na neki način vezani ili državljani BiH ili su boravili u Bih, ili su se pripremali za takav čin. Naravno da su oni jedan period bili uspavani da su čekali. Đeluju iz tame i čekaju pogodan trenutak. Vrlo je moguće da se pojavi nekakav takav incident. A koji može onda kasnije da izazove velike probleme",rekao je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

Prema procjenama bezbjednosnih struktura, između 250 i 300 bh. državljana od 2012. godine otišlo je na ratišta u Siriju i Irak. Jedan od njih je i Salem Hasić iz Tuzle. Nalazi se u zatvoru u Kamišliju. Tvrdi je da je došao da „pomogne braći".

"Napravio sam grešku što sam došao ovdje. Nisam puno ratovao! Ratovao sam prije toga, malo u Alepu. Slomio sam ruku. Poslije toga, u Minmiru sam radio prvu operaciju, poslije nisam ratovao, više sam pomagao braći'', rekao je Salem Hasić.

Činjenica da se neka imena na Interpolovoj listi nalaze godinama, bez konkretnih rezultata, otvara pitanje koliko je potraga uopšte efikasna. Iz državnih bezbjednosnih agencija za ATV potvrđuju da međusobno sarađuju i razmjenjuju informacije. Ali, kažu i da o operativnim aktivnostima ne mogu govoriti javno.

"Državna agencija za istrage i zaštitu kontinuirano i u saradnji sa drugim policijskim tijelima i pravosudnim institucijama provodi mjere i radnje iz svojih nadležnosti, koje su propisane zakonom, te ukoliko se dođe do saznanja takve osobe se lišavaju slobode", saopštili su iz SIPE.

"Policijski službenici MUP-a Republike Srpske u saradnji sa drugim policijskim i partnerskim agencijama kako u BiH tako i u inostranstvu putem kanala međunarodne saradnje razmjenjuju sve informacije i operativne podatke koji mogu doprinijeti da se lica koja su predmet traganja lociraju, liše slobode i predaju nadležnim organima nakon ekstradicionog postupka", dodali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Potvrda te saradnje jesu naše uspješne operativne akcije u borbi protiv terorizma, nezakonitih migracija, krijumčarenja, trgovine ljudima, krijumčarenja opojnih droga, roba, krivotvorenja dokumenata i drugih vrsta krivičnih đela i prekršaja", istakli su iz granične policije BiH.

Nije ovdje kraj problemu. Dodatno otežava činjenica da su neke međunarodne potjernice iz BiH raspisivane čak i bez objavljenih fotografija. U praksi to znači da država traga za osobama širom svijeta, a da pritom javnosti nije poznat ni njihov izgled. Kada se tome dodaju promjene identiteta, ratni haos u Siriji i Iraku. Jasno je zašto se stvara utisak da je sistem u borbi protiv terorizma često korak..ne ispred, nego - iza problema.