Cvijanović sa Alijevim: Podrška institucijama da obezbijede mirno i stabilno okruženje

U okviru posjete Republici Azerbejdžan, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas u Bakuu sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

Ovom prilikom, sagovornici su razmijenili mišljenja o trenutnim političkim, ekonomskim i bezbjednosnim prilikama u svijetu, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.

Cvijanović je izrazila solidarnost sa narodom Azerbejdžana, te punu podršku naporima predsjednika Alijeva i svih institucija Azerbejdžana u nastojanju da obezbijede mirno i stabilno okruženje za svoje građane i region u cjelini, kroz unapređivanje regionalne stabilnosti putem dijaloga i saradnje.

Cvijanović sa Alijevim

Na sastanku je razgovarano o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje sa Azerbejdžanom u različitim oblastima, sa posebnim akcentom na realizaciju infrastrukturnih projekata u Republici Srpsku.

Srpski član Predsjedništva upoznala je sagovornika i o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, posljedicama stranog intervencionizma, te nastojanju da se proces donošenja odluka vrati domaćim institucijama, u ustavne i demokratske okvire.