Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

Neidentifikovani dron sinoć je oštetio luksuzni neboder u Dubaiju, u području "Creek Harbour", saopštile su lokalne vlasti.

Prema saopštenju kancelarije za medije vlade Dubaija, dron je tokom noći pao na zgradu u tom luksuznom obalskom dijelu grada sjeverno od centra.

U udaru je izbio požar koji su vatrogasci ubrzo ugasili, u incidentu niko nije povrijeđen.

Dubai Media Office announced that a drone fell on a high-rise building in Dubai Creek Harbour, UAE. https://t.co/qMk7g3jTf9 pic.twitter.com/V53ng9io2s — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 11, 2026

Za sada se ne zna odakle je dron došao.

Iran je tokom noći izveo nove napade na ciljeve u Iraku, Bahreinu i Omanu, što je izazvalo požare na više energetskih postrojenja i luka u regionu.

U Iraku su zapaljena dva tankera u blizini južne luke Basra, zbog čega su vlasti obustavile rad naftnih terminala u zemlji. Većina članova posade je spasena, ali je jedna osoba poginula.