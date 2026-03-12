Logo
Potvrđeno: Ranjen Modžtaba Hamnei

Autor:

ATV

12.03.2026

11:46

Потврђено: Рањен Моџтаба Хамнеи
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, ranjen je, potvrdio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei.

"Ranjen je, ali se osjeća dobro. Ne znam kada će održati svoj prvi govor", rekao je on u intervjuu za italijanske novine Korijere dela Sera.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Svijet

Njujork tajms: Živ je, povrijeđen?

Njujork tajms objavio je u srijedu, pozivajući se na tri iranska zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, da postoji bojazan da bi svaka javna komunikacija novog iranskog vođu mogla da otkrije njegovu lokaciju i tako ga dovede u opasnost.

Takođe, taj američki list dobio je potvrde da jesin ubijenog Alija Hamneija ranjen u napadu u kom je ubijen i njegov otac, kao i brojni članovi porodice, ali da nije životno ugrožen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Ubijen Ali Hamnei

Ali Hamnei

Mojtaba Hamnei

Iran

