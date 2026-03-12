Potvrđeno: Ranjen Modžtaba Hamnei

Autor:ATV
12.03.2026
11:46
Komentari:0
Novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, ranjen je, potvrdio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei.
"Ranjen je, ali se osjeća dobro. Ne znam kada će održati svoj prvi govor", rekao je on u intervjuu za italijanske novine Korijere dela Sera.
Svijet
Njujork tajms: Živ je, povrijeđen?
Njujork tajms objavio je u srijedu, pozivajući se na tri iranska zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osjetljivosti teme, da postoji bojazan da bi svaka javna komunikacija novog iranskog vođu mogla da otkrije njegovu lokaciju i tako ga dovede u opasnost.
Takođe, taj američki list dobio je potvrde da jesin ubijenog Alija Hamneija ranjen u napadu u kom je ubijen i njegov otac, kao i brojni članovi porodice, ali da nije životno ugrožen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
16
07
16
03
15
51
15
47
15
44
Trenutno na programu