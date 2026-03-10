Logo
Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

SRNA

10.03.2026

14:32

Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Novi vrhovni vjerski vođa Irana Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Foks njuz" ponovio da nije zadovoljan izborom Hamneija za novog vođu Irana.

- Ne vjerujem da može živjeti u miru - rekao je Tramp.

Modžtaba Hamnei je sin bivšeg vrhovnog vjerskog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u napadima SAD i Izraela na iransku teritoriju 28. februara.

Tagovi :

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Donald Tramp

