Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

Novi vrhovni vjerski vođa Irana Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u intervjuu za "Foks njuz" ponovio da nije zadovoljan izborom Hamneija za novog vođu Irana.

- Ne vjerujem da može živjeti u miru - rekao je Tramp.

Modžtaba Hamnei je sin bivšeg vrhovnog vjerskog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, koji je poginuo u napadima SAD i Izraela na iransku teritoriju 28. februara.