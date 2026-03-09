Novi ajatolah se potpisao na raketu i gađao Izrael

Iran je noćas izveo prve raketne napade pod novim vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, a na Telegram kanalu državne televizije IRIB pojavila se fotografija projektila lansiranog na Izrael na kojem je napisano: "Na usluzi, Sajid Modžtaba".

Skaj njuz navodi da je novi ajatolah napisao tu poruku.

Tramp za Foks njuz: Nisam zadovoljan

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć za Foks njuz da "nije zadovoljan" time što je Iran imenovao Modžtabu Hamneija za novog vrhovnog vođu.

Voditelj Brajan Kilmid kazao je da je razgovarao sa šefom Bijele kuće nakon objave iz Teherana.

"Nisam zadovoljan", kazao je Tramp, a prenio Kilmid.

Kilmid nije pružio dodatne detalje o razgovoru, a Tramp se još nije zvanično javno obratio nakon proglašenje sina ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija za novog ajatolaha.