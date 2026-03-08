Otkriveno ko je novi vođa Irana

Autor:ATV
08.03.2026
20:12
Komentari:0
Iran je naznačio da je izabrao Modžtabu, sina ajatolaha Alija Hamneija, za njegovog nasljednika, prenio je Rojters.
Visoki iranski sveštenik uključen u glasanje za izbor novog vrhovnog vođe naznačio je da će sin ajatolaha Alija Hamneija, Modžtaba, biti njegov naslednik, iako se čekalo zvanično saopštenje, nakon što je Izrael zapretio ko god bude izabran.
Svijet
Tramp poručuje da sljedeći ajatolah neće dugo potrajati bez njegovog odobrenja
Komentar ajatolaha Hoseinalija Eškevarija, člana Skupštine stručnjaka, dolazi nakon rastućih očekivanja da će Modžtaba Hamnei, tvrdokorni sveštenik poput svog oca, biti imenovan za vrhovnog vođu, što mu daje poslednju reč u svim državnim pitanjima u Islamskoj Republici.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu