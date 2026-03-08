Logo
Large banner

Otkriveno ko je novi vođa Irana

Autor:

ATV

08.03.2026

20:12

Komentari:

0
Ајатолах Али Хамнеи
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iran je naznačio da je izabrao Modžtabu, sina ajatolaha Alija Hamneija, za njegovog nasljednika, prenio je Rojters.

Visoki iranski sveštenik uključen u glasanje za izbor novog vrhovnog vođe naznačio je da će sin ajatolaha Alija Hamneija, Modžtaba, biti njegov naslednik, iako se čekalo zvanično saopštenje, nakon što je Izrael zapretio ko god bude izabran.

Доналд Трамп-06032026

Svijet

Tramp poručuje da sljedeći ajatolah neće dugo potrajati bez njegovog odobrenja

Komentar ajatolaha Hoseinalija Eškevarija, člana Skupštine stručnjaka, dolazi nakon rastućih očekivanja da će Modžtaba Hamnei, tvrdokorni sveštenik poput svog oca, biti imenovan za vrhovnog vođu, što mu daje poslednju reč u svim državnim pitanjima u Islamskoj Republici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

ajatolah

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега

Svijet

Djeca u Iranu spaljuju dres Lionel Mesija, evo i zbog čega

2 h

0
Америка разматра копнени удар на Иран

Svijet

Amerika razmatra kopneni udar na Iran

2 h

0
Њемачке службе на опрезу: Иран би могао напасти циљеве у Њемачкој

Svijet

Njemačke službe na oprezu: Iran bi mogao napasti ciljeve u Njemačkoj

4 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp poručuje da sljedeći ajatolah neće dugo potrajati bez njegovog odobrenja

4 h

1

Više iz rubrike

Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега

Svijet

Djeca u Iranu spaljuju dres Lionel Mesija, evo i zbog čega

2 h

0
Америка разматра копнени удар на Иран

Svijet

Amerika razmatra kopneni udar na Iran

2 h

0
Има ли опасности за Балкан?

Svijet

Ima li opasnosti za Balkan?

2 h

0
Балистичка ракета

Svijet

Dramatično u Saudijskoj Arabiji: Dvije osobe poginule, projektil pao na stambeni objekat

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

58

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

21

47

Partizan ponizio Bosnu usred Sarajeva

21

32

Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

21

24

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

21

14

Leglo stršljena se uselilo u kuću: Vladica u krevetu i na tavanu zatekao prizor iz horora

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner