Otkriveno ko je novi vođa Irana

Iran je naznačio da je izabrao Modžtabu, sina ajatolaha Alija Hamneija, za njegovog nasljednika, prenio je Rojters.

Visoki iranski sveštenik uključen u glasanje za izbor novog vrhovnog vođe naznačio je da će sin ajatolaha Alija Hamneija, Modžtaba, biti njegov naslednik, iako se čekalo zvanično saopštenje, nakon što je Izrael zapretio ko god bude izabran.

Komentar ajatolaha Hoseinalija Eškevarija, člana Skupštine stručnjaka, dolazi nakon rastućih očekivanja da će Modžtaba Hamnei, tvrdokorni sveštenik poput svog oca, biti imenovan za vrhovnog vođu, što mu daje poslednju reč u svim državnim pitanjima u Islamskoj Republici.