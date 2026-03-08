Logo
Djeca u Iranu spaljuju dres Lionel Mesija, evo i zbog čega

08.03.2026

19:55

Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега
Foto: Printscreen/Instagram

Lionel Mesi prije nekoliko dana bio je u Bijeloj kući zajedno s ekipom Intera iz Majamija, koja je kao prvak MLS-a primljena kod američkog predsjednika Donalda Trampa. Tokom ceremonije Mesi je bio u centru pažnje, a Trampu je uručio i personalizovani dres Intera s brojem 47.

Ubrzo nakon toga na društvenim mrežama počeo je kružiti snimak koji je podijelio nalog Kleš Report, uz tvrdnju da prikazuje d‌jecu u Iranu kako pale Mesijeve dresove. Video se veoma brzo proširio internetom i izazvao brojne reakcije.

Mesijeva posjeta izazvala je dodatnu pažnju i zato što je Tramp tokom događaja govorio i o američkim vojnim operacijama protiv Irana, pa je cijela ceremonija dobila i političku dimenziju koja je daleko nadmašila sportski povod samog prijema.

Лионел Меси

Fudbal

Pobjesnio zbog pitanja: Argentinac upitan o posjeti Donaldu Trampu, pa se naljutio

