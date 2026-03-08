Žene dominiraju u novinarstvu

U svojim počecima novinarstvo je važilo za profesiju u kojoj su dominirali muškarci, danas je situacija znatno drugačija. Sve je veći broj žena koje izvještavaju o najzahtjevnijim temama. Ravnopravno izlaze na teren, bilo da su teški slučajevi ubistava, saobraćajne nezgode ili vremenske nepogode.

Iza mikrofona i kamere krije se dinamičan i odgovoran posao koji traži brzinu, hrabrost i posvećenost. Statistički podaci su pokazatelj da se sve veći broj žena odlučuje na novinarski poziv i studij, čak oko 82%, dok muškaraca samo 18%.

Za novinara radni dan nikada ne završava. Pored privatnih, kući se nose i poslovne obaveze, jer informacija ne bira vrijeme.

"To nije posao koji samo radiš, to je posao koji živiš, ali prvenstveno moraš mnogo da ga voliš, zato što stvarno traži dosta odricanja i prosto tu nemaš vremena da nisi u toku, znači 24 sata dnevno živiš taj posao, čitaš, gledaš, posmatraš, priče tražiš u svakom koraku, na svakom ćošku i jednostavno od tog posla nikada ne odmaraš. Kada se govori o poslu, o događajima, o radu nije se gledalo koje muško, koje žensko, čak imam osjećaj, odnosno po ovom iskustvu, žene su nekako nosile uvijek posao u redakciji, sjećam se poplava, ti ideš ravnopravno kao i kolege iz redakcije koji su muškarci u ribarskim čizmama koje dobiješ, gaziš vodu do kuka, ništa ti nije problem", kaže Ines Đanković, novinar ATV.

Da su žene dominantne u novinarstvu govori i to da ih je dosta na rukovodećim pozicijama. Biraju i da se bave i sportskim novinarstvom, koje je uglavnom bilo rezervisano za muškarce, unose posebnu kreativnost, ističe Filip koji u svojoj sportskoj redakciji svakodnevno radi sa ženama.

"Žene su tokom godina itekako pokazale da zauzimaju jedno veoma bitno mjesto u toj sferi, ja imam puno koleginica koje rade fantastičan posao u sportskom novinarstvu, ta njihova hrabrost, kreativnost, profesionalnost koju one donose, zaista je nešto, osvježenje da kažem. Ja sam došao prije tri godine i sve funkcije, znači od direktora do glavnog i odgovornog urednika su žene kod mene i mogu ti reći da sjajno rade svoj posao, a čuo sam da je to bila praksa i dugi niz godina prije, ja volim da kažem da odrastam u tako nekom sistemu i meni se sviđa", kaže Filip Makrić, sportski novinar "Nezavisnih novina".

Usklađivanje privatnog i poslovnog života je najveći izazov za svaku novinarku. Ipak, uprkos brojnim obavezama, nepredvidivom radnom vremenu, zahtjevnim terenskim zadacima, mnoge od njih ostaju posvećene svom pozivu.