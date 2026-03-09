Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Mart je onaj predivni, tihi prelaz između zime i proljeća, kada priroda počinje da se budi, a zemlja se polako zagrijava.

Za sve nas koje jedva čekamo prve sunčane dane da poslije posla sredimo terasu ili dvorište, ovo je savršen i ključni trenutak da zavrnemo rukave i posvetimo se baštovanstvu. Pravilna i pravovremena sadnja u ovom periodu omogućiće biljkama da razviju snažan korijen i obezbijede nam bogato cvjetanje i plodove tokom cijelog proljeća i ljeta.

Evo koje bilje obavezno treba da posadite već ovog marta, piše Žena Blic.

Lale i zumbuli

Ako ste propustili jesenju sadnju, mart je poslednja prilika da lukovice posadite u dublje saksije ili direktno u zemlju. Zumbuli će vašoj terasi donijeti nevjerovatan miris, a uz lale jarke boje. Sadite ih na dubinu od 10 do 15 cm u dobro dreniranu i rastresitu zemlju.

Forzicija (vijesnik proljeća)

Ovaj zlatno-žuti grm prvi unosi boju u vrt, jer cveta u martu dok su grane ostalih biljaka još uvijek gole. Raste nevjerovatno brzo, odlična je kao živa ograda, a grančicu uvijek možete odsjeći i unijeti u vazu gdje će ukrašavati vaš dom skoro mjesec dana.

Neven

Obožavamo ga jer je izuzetno otporan na niže temperature i možete ga sijati direktno u zemlju već sada. Neven brzo raste i cvjeta, a idealan je za rubove gredica, balkone i žardinjere. Ipak, mlade biljčice malo zaštitite ako najave kasne mrazeve.

Viole i maćuhice (dan i noć)

Savršen izbor za rano proljeće! Ove biljke sjajno podnose hladnije dane i cvetaju u periodu kada ostatak bašte još miruje. Održavajte im zemlju umjereno vlažnom.

Petunije i begonije

Za razliku od prethodnih, ove biljke traže malo više toplote. U martu se preporučuje da ih sijete u zatvorenom prostoru ili stakleniku (tako ubrzavate klijanje), a presadite ih napolje tek kada opasnost od mraza potpuno prođe.