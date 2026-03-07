Ovo je genijalan trik kako da uspavate bebu za 15 minuta

Iako su djeca iscrpljena nakon dana igre, često tvrde da nisu umorna, da žele da nastave da se igraju ili da stalno izlaze iz sobe nakon što ih stavite u krevet. U mnogim porodicama, proces može trajati satima, ostavljajući roditelje potpuno iscrpljenim. Međutim, jedan otac je podijelio jednostavan trik za koji kaže da može pomoći njegovom djetetu da zaspi za samo 15 minuta, čineći da vrijeme za spavanje izgleda manje teško i više kao mirna, ustaljena rutina.

Trik o kome niko ne priča

Džon, koji je objavio svoju metodu na TikToku objasnio je kako je prije ovoga često trebalo više od sat vremena da uspava svoju djecu.

Nauka i tehnologija Instagram najavio: Šalju upozorenja roditeljima ako djeca ovo pretražuju

„Ako ste umorni od toga što vašem djetetu treba previše vremena da zaspi, imam trik za vas“, rekao je. „Većina savjeta za skraćivanje vremena za spavanje je dobra, poput dosledne rutine ili ranijeg odlaska u krevet, ali ako vašem djetetu i dalje treba 45 minuta do sat vremena da zaspi, postoji nešto drugo što možete pokušati. To je mali trik za mozak o kome niko ne govori.“

Priča o danu umjesto slikovnice

Džon preporučuje praćenje redovne rutine, oblačenje pidžame, pranje zuba i odlazak u krevet. Ključna razlika dolazi sa pričama za laku noć. Umjesto slikovnice, Džon savjetuje da djetetu pričate priču o danu koji se upravo završio.

„Počnite od trenutka kada su se probudili, šta su jeli za doručak, i nastavite do trenutka kada su otišli ​​u krevet“, objasnio je. „Ako se nečega ne sjećate, postavite im pitanja. Podstaknite ih da se sjete kako bi mogli da popune praznine ili da vas isprave ako griješite. Kada dođete do kraja, recite: 'A onda su zatvorili oči i zaspali.'“

Kako to funkcioniše?

Džon kaže da je ovaj pristup zabavan, ali i koristan jer aktivira dio mozga povezan sa kratkoročnim pamćenjem, pripremajući dijete za san. „Aktivira dio mozga koji će biti aktivan čak i kada djete tone u san“, objašnjava on. „Ne bih rekao da varate dječji mozak, ali ga na neki način pripremate. To je zaista odličan trik. Probajte.“

Korisno i tokom putovanja

Portparol turističke agencije „Lapland Famille“ je komentarisao ovaj trik i istakao da on može biti koristan i prilikom putovanja.

„Ovo je odličan trik za putovanje sa djecom. Djeca često teško zaspu u avionu ili u nepoznatoj hotelskoj sobi, a prepričavanje dana na aerodromu ili na putu do smještaja može ih smiriti i opustiti. Svakako vredi pokušati jer može učiniti porodično putovanje mnogo prijatnijim“, rekao je on.

(indeks)