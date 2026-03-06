Logo
Large banner

Ove površine pasta za zube čisti bolje od bilo kog drugog sredstva

Autor:

ATV

06.03.2026

11:12

Komentari:

0
Ове површине паста за зубе чисти боље од било ког другог средства
Foto: Pixabay

Uklanjanje mrlja, sprečavanje zamagljivanja stakla i čišćenje fuga su tri neočekivana načina upotrebe paste za zube u čišćenju doma.

Iako je osnovna namjena paste za zube da čisti i osvežava zube, profesionalni čistači otkrivaju tri neočekivana načina primjene koji mogu pomoći u kućnim poslovima.

policija rs

Društvo

Policija upozorava građane: Oprez, ne radite to

Od uklanjanja mrlja od kafe i čaja sa šoljica do čišćenja dirki klavira i vraćanja beline patikama, pasta za zube ima i ova tri neočekivana načina upotrebe koji se ne odnose na održavanje higijene.

1. Uklanjanje mrlja sa tkanina, posuda i kuhinjskih predmeta

Mnogi čistači navode da pasta za zube može djelovati kao sredstvo za uklanjanje skorašnjih mrlja na tepihu ili na kauču. Savjet je da nanesete pastu na mrlju i ostavite da se osuši, nakon čega je obrišete toplom, vlažnom krpom.

Takođe, pasta pomaže u otklanjanju mrlja od kafe ili čaja na šoljama: nanesite je na vlažnun spužvicu, istrljajte, a potom dobro isperite.

Još jedno korisno rješenje je da se pasta nanese na unutrašnju stranu plastičnih kutija s ostacima hrane koje su požutjele ili zadržavaju neprijatan miris. Ostavite preko noći, a ujutru operite, prenosi B92.

ključevi

Region

Filmska prevara: Prodali muškarcu stan koji nije njihov

2. Sprečavanje zamagljivanja ogledala

Jedan trik koji često koriste domaćice jeste nanošenje male količine paste na ogledalo neposredno prije tuširanja. Ovo stvara tanki film koji djeluje kao barijera protiv kondenzacije i sprečava da para zamagli staklo. Nakon nanošenja, prebrišite mekanom krpom ili mikrofiber tkaninom.

3. Čišćenje fuga između pločica

Fuge u kuhinji i kupatilu često skupljaju prljavštinu i postaju tamne. Stručnjaci preporučuju da se mala količina paste nanese na staru zubnu četkicu i da se trljanjem očiste spojevi pločica.

Zašto pasta za zube ima ovakva svojstva?

Zubna pasta sadrži fine abrazivne sastojke i sredstva za izbjeljivanje, što je čini prikladnom za uklanjanje mrlja i naslaga.

Јелена Карлеуша-22012026

Scena

Ugledni političar zaluđen Jelenom Karleušom

Uz to, u kontaktu s vlagom može pomoći razgradnju masnoća i prljavštine. U tim situacijama ona radi kao blago abrazivna pasta, ali je dovoljno nježna da ne ošteti većinu površina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pasta za zube

čišćenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Očekuje li nas veliko poskupljenje goriva na pumpama?

1 h

0
Saša Matić

Scena

Sašu Matića dugo bilo sramota da pjeva svoj hit: "Ljudi moji, kad krene ta pjesma..."

1 h

0
Напад Израела на Иран

Svijet

Svaki dan rata u Iranu sprži blizu milijardu dolara

1 h

0
Ова 2 знака хороскопа излазе из сиромаштва и улазе право у изобиље

Zanimljivosti

Ova 2 znaka horoskopa izlaze iz siromaštva i ulaze pravo u izobilje

1 h

0

Više iz rubrike

Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

Savjeti

Evo zašto je važno da svako okadi kuću tamjanom: Jedna stvar je ključna za blagostanje

3 h

0
Замрзивач, фрижидер

Savjeti

Ako vam se u zamrzivaču nakuplja led, ubacite samo jednu namirnicu: Nestaće za tren

3 h

0
Уређај који морате одмах искључити из утичнице када почне да грми: Није телевизор

Savjeti

Uređaj koji morate odmah isključiti iz utičnice kada počne da grmi: Nije televizor

23 h

0
Чишћење

Savjeti

Uz ovaj trik sudopera i šporet blistaju: Čisti bolje od hemije

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

12

Tramp o Iranu: Želimo da uđemo i očistimo sve!

12

06

Trik da krompir duže ostane svjež

12

05

Srbin pao u Njemačkoj: Pokušaj telefonske prevare završio u lisicama

12

02

Dodik: Nove generacije stručnjaka doprinose očuvanju bezbjednosti i sigurnosti svih građana

11

59

Tramp: Vašingtonu ne treba novi Hamnei

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner