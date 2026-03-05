Uređaj koji morate odmah isključiti iz utičnice kada počne da grmi: Nije televizor

Kada se nebo naglo zamrači, vjetar podigne lišće, a prvi grom zagrmi negdje u daljini, većina ljudi instinktivno posegne za daljinskim upravljačem. Gasimo televizor, isključujemo klimu i mislimo da smo uradili sve što treba.

Ali stručnjaci za elektroniku upozoravaju da u gotovo svakom domu postoji jedan uređaj koji je daleko ranjiviji od televizora, a na njega skoro niko ne pomisli.

Riječ je o ruteru i modemu.

Električne oluje ne predstavljaju opasnost samo ako grom direktno udari u zgradu. Mnogo češće problem nastaje zbog naglih skokova napona koji putuju kroz mrežu i kablove ogromnom brzinom. Ti nevidljivi impulsi energije mogu u sekundi da oštete osjetljivu elektroniku, čak i ako je nevrijeme kilometrima daleko.

Moderni uređaji danas jesu pametniji i brži nego ikada, ali su njihove unutrašnje komponente sve sitnije i osjetljivije. Jedan jači strujni udar dovoljan je da sprži ključne dijelove uređaja, bez ikakvog upozorenja.

Zašto su modem i ruter prvi na udaru

Serviseri i tehničari gotovo jednoglasno navode da upravo ruter i modem najčešće stradaju tokom grmljavine.

Razlog je jednostavan, ali mnogima nije očigledan. Za razliku od većine kućnih aparata koji su povezani samo na struju, ruter ima takozvanu dvostruku vezu. Pored električne utičnice, on je istovremeno priključen i na komunikacioni kabl operatera, telefonsku liniju, koaksijalni kabl ili optički terminal.

Ta dvostruka povezanost pretvara ga u svojevrsni most za naponske udare.

U praksi to znači da strujni impuls ne mora uopšte da dođe kroz utičnicu. Dovoljno je da prođe kroz mrežni kabl koji dolazi spolja i u sekundi može da sprži matičnu ploču rutera. Nekada je šteta očigledna odmah, a nekada uređaj počne da pravi probleme tek poslije nekoliko dana jer su oštećeni portovi ili kondenzatori.

Rezultat je isti, ostajete bez interneta, a popravka često nema mnogo smisla.

Gašenje nije dovoljno, mora da se izvuče kabl

Mnogi misle da je dovoljno da pritisnu dugme za gašenje na uređaju, ali to ne pruža stvarnu zaštitu.

Stručnjaci naglašavaju da jedina sigurna mjera jeste fizičko isključivanje iz utičnice. Tek kada izvučete utikač iz zida prekidate svaki mogući protok energije koji bi mogao da dođe do osjetljivih čipova.

Isto važi i za televizore novije generacije. LED, QLED i OLED modeli imaju određene zaštitne sisteme, ali njihovi paneli su projektovani da rade u stabilnim uslovima napona. Jači impuls može trajno da ih ošteti, a popravke su često skuplje od kupovine novog uređaja.

Šta je pametno isključiti prije nego što oluja stigne

Ako želite da izbjegnete skupe kvarove i neprijatna iznenađenja, nekoliko jednostavnih poteza može napraviti veliku razliku, prenosi Ona.

Prvo izvucite utikač televizora iz zida i nemojte se oslanjati samo na daljinski upravljač. Dobro je i da odvojite HDMI kablove i antene, jer upravo oni mogu prenijeti strujni udar sa jednog uređaja na drugi.

Ruter i modem obavezno treba isključiti iz struje, ali i odvojiti mrežni kabl koji dolazi spolja.

Konzole za igranje, audio sistemi i pojačala takođe često stradaju tokom oluja, posebno ako su povezani na više kablova. Ni punjače za telefone i laptopove ne treba ostavljati u utičnicama jer i oni mogu pregorjeti pri naglom skoku napona.

Sve zajedno traje manje od dva minuta, ali može da sačuva uređaje koji vrijede stotine evra.