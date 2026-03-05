Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Pjevač Boban Rajović (53) prisjetio se nedavno početaka svoje muzičke karijere i podijelio jednu urnebesnu anegdotu sa nastupa u Švedskoj, koju u šali naziva pravim "rekordom na estradi".

Naime, Rajović je tada imao zakazan zajednički koncert sa kolegom Nenadom Kneževićem Knezom u Geteborgu, za koji na kraju nije prodata apsolutno nijedna jedina karta.

Dok je Boban ovu situaciju prihvatio sa manje stresa, pravdajući se time da je tek na početku karijere, Knez je bio potpuno šokiran, prenosi Blic.

– Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: “Bobane, šta je ovo?”. Ja mu kažem: “Pa ne znam Nenade, ti si faca čovječe, ja tek počinjem karijeru” – istakao je on.

Boban Rajović je potom otkrio detalje kojima je nasmijao sve do suza.

– A gdje Bobane, vi moj poster sigurno nigdje niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: “Jesmo, svuda izlijepljeni tvoji posteri” – istakao je.

– On mi kaže; “Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gdje ću ja sad”, ja mu kažem: “Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme – otkrio je Boban kroz smijeh za “WTF radio”.