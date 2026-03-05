Logo
Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Autor:

ATV

05.03.2026

12:37

Пјевач доживио дебакл: На наступ му нико није дошао
Foto: Zvezde Granda Specijal/YouTube

Pjevač Boban Rajović (53) prisjetio se nedavno početaka svoje muzičke karijere i podijelio jednu urnebesnu anegdotu sa nastupa u Švedskoj, koju u šali naziva pravim "rekordom na estradi".

Naime, Rajović je tada imao zakazan zajednički koncert sa kolegom Nenadom Kneževićem Knezom u Geteborgu, za koji na kraju nije prodata apsolutno nijedna jedina karta.

Торбица

Gradovi i opštine

Pronašla torbu s novcem, traži vlasnicu da joj vrati

Dok je Boban ovu situaciju prihvatio sa manje stresa, pravdajući se time da je tek na početku karijere, Knez je bio potpuno šokiran, prenosi Blic.

– Nenade, ljuti se koliko hoćeš. U Geteborgu nije bilo sjajno, rekord na estradi nije prodata nijedna karta. Hajde da je tri, ali apsolutno nijedna. On živ nije bio, gleda me i viče: “Bobane, šta je ovo?”. Ja mu kažem: “Pa ne znam Nenade, ti si faca čovječe, ja tek počinjem karijeru” – istakao je on.

Boban Rajović je potom otkrio detalje kojima je nasmijao sve do suza.

– A gdje Bobane, vi moj poster sigurno nigdje niste ni kačili, narod ni ne zna da gostujem večeras. Ja mu kažem: “Jesmo, svuda izlijepljeni tvoji posteri” – istakao je.

Radar

Društvo

Ovi radari u Srpskoj su najviše kobni za vozače

– On mi kaže; “Oooo, šta mi radiš Bobane, pa gdje ću ja sad”, ja mu kažem: “Vidi da nema u blizini neka svadba, samo nešto para da se uzme – otkrio je Boban kroz smijeh za “WTF radio”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Boban Rajović

Pjevač

nastup

Komentari (0)
