Drogu prodavali u kafićima, osuđeni na 15 i po godina zatvora

Autor:

Ognjen Matavulj

05.03.2026

12:28

Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je presudu petorici dilera i osudio ih na ukupno 15 godina i šest mjeseci zatvora zbog preprodaje droge u kafićima u Tesliću.

Na po tri godine zatvora osuđeni su Josip Ćosić, Boris Čupić, Dario Pavlović i Dario Todorović iz Teslića, dok je Denis Nedinić iz Banjaluke osuđen na tri i po godine zatvora.

Drogu prodavali u dva kafića

Radi se o grupi koja je uhapšena u februaru 2018. godine u policijskoj akciji ”Kafe”. Svi su oglašeni krivim za krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa droge.

”Optuženi su u periodu od 4. oktobra 2017. do 4. februara 2018. godine radi prodaje kupovali i držali marihuanu i spid. Prodaju su telefonom dogovarali sa konzumentima i drogu im prodavali na javnim mestima, odnosno u dva ugostiteljska objekta u Tesliću u kojima se okupljalo više osoba”, navodilo se u presudi.

Uhapšeni u akciji ”Kafe”

U optužnici se navodilo da su drogu uglavnom nabaljali od Nedinića, te je dalje preprodavali. Grupa je uhapšena u akciji ”Kafe” koju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Repbulike Srpske. U akciji je zaplijenjen 1,1 kilogram marihuane, 237 grama spida, 30 tableta ekstazija i LSD, sedam grama kokaina i drugi predmeti.

Zatvorski čuvar priznao krivicu

U akciji je uhapšen i tadašnji čuvar u Kazneno-popravnom zavodu u Doboju Mario Janković koji je nakon priznanja krivice osuđen na tri godine zatvora.


