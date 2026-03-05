Mladoženju i oca udario klještima u glavu: Nova optužnica za obračun na svadvi u Trebinju

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je drugu optužnicu u vezi sa obračunom koji se, nakon svadbenog veselja, odigrao u julu 2024. godine u Trebinju kada je napadnuta porodica Sušić.

Uloge su sada obrnute. Rade Sušić (39), koji je u prvoj optužnici bio oštećeni, sada je optuženi. Na teret mu se stavlja nanošenje tjelesnih povreda Milanu (27) i njegovom ocu Saši Šebeku (48), koje je vodoinstalaterskim klještima - ”rocangama” udario po glavi, o čemu je ATV detaljno pisao.

Dočekao ga u mraku i udario klještima

Kritični dan Saša je ženio sina Milana u svadbenom salonu ”Afrodita” koji se nalazi u blizini kuće Sušića. Tokom večeri među njima je došlo do svađe. U novoj optužnici se navodi da su mladoženja i otac oko 00.30 bili ispred salona kako bi goste rasporedili za noćenje. Sušić ih je ugledao sa balkona kuće, te je počeo galamiti i upućivati im prijetnje.

Hronika Šebek: Sušić je klještima u glavu udario mog sina, a onda se zaključao u kuću

”Govorio im je da ih u..., da glume m..e, psovao im mater. Milan je krenuo prema kući osumnjičenog kako bi se raspravili, ali je ga je Sušić dočekao u mraku ispred kuće, držeći u rukama vodoiinstalaterska kliješta takozvane ”rocange“, dužine 40-50 cm. Sa klještima je udario Milana u glavu, pri čemu je oštećeni poturio ruku, kako bi ublažio udarac. Potom ga je udario iza lijevog uva”, navodi se u optužnici.

Krvav se vratio po oca

Milan se nakon toga krvav vratio prema ocu i zajedno su pošli na vrata Sušićeve kuće, kako bi to raspravili.

”Osumnjičeni ga je na vratima kuće udario po glavi klještima. Tako je obojici nanio tjelesne povrede zbog koji su se javili u Bolnicu Trebinje”, navodi se u optužnici.

Hronika Uznemirujuće: Pretukli porodicu nakon svadbe, nisu poštedjeli ni djecu!

Optužnicu protiv Sušića potvrdio je Osnovni sud u Trebinju. Ukoliko se dokaže krivica prijeti mu novčana ili kazna do tri godine zatvora.

Optuženi za više krivičnih djela

Podsjetimo, prvom optužnicom Milan i Saša Šebek optuženi su da su zajedno sa Željkom Vujevićem počinili krivična djela nasilničko ponašanje, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i narušavanje nepovredivosti stana. Saša je optužen i za krađu, jer je tokom napada od Radine supruge Nataše Sušić oduzeo mobilni telefon ”redmi” koji je kod njega pronađen prilikom hapšenja. Šta se navodi u prvoj optužnici čitatje ovdje.