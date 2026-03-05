Uhapšen muškarac: Razmijenjivao falsifikovane novčanice na benzinskoj

Foto: ATV

Policija u Stanarima juče je uhapsila R.M. sa područja Oštre Luke zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo krivotvorenje novca.

Za navedenu osobu postoji sumnja da je u večernjim časovima, 01. marta 2026. godine, kod radnika benzinske pumpe u Stanarima razmijenio pet novčanica od 20 evra za koje je naknadno utvrđeno da se radi o falsifikovanom novcu. Nakon kompletiranja predmeta protiv navedenog lica nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom d‌jelu. Region Đukanović ostaje u pritvoru

