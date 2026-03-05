Uhapšen muškarac: Razmijenjivao falsifikovane novčanice na benzinskoj

Autor:ATV
05.03.2026
11:33
Komentari:0
Policija u Stanarima juče je uhapsila R.M. sa područja Oštre Luke zbog sumnje da je počinio krivično djelo krivotvorenje novca.
Za navedenu osobu postoji sumnja da je u večernjim časovima, 01. marta 2026. godine, kod radnika benzinske pumpe u Stanarima razmijenio pet novčanica od 20 evra za koje je naknadno utvrđeno da se radi o falsifikovanom novcu.
Nakon kompletiranja predmeta protiv navedenog lica nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.
Region
Đukanović ostaje u pritvoru
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu