Uhapšen muškarac: Razmijenjivao falsifikovane novčanice na benzinskoj

Autor:

ATV

05.03.2026

11:33

Ухапшен мушкарац: Размијењивао фалсификоване новчанице на бензинској
Foto: ATV

Policija u Stanarima juče je uhapsila R.M. sa područja Oštre Luke zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo krivotvorenje novca.

Za navedenu osobu postoji sumnja da je u večernjim časovima, 01. marta 2026. godine, kod radnika benzinske pumpe u Stanarima razmijenio pet novčanica od 20 evra za koje je naknadno utvrđeno da se radi o falsifikovanom novcu.

Nakon kompletiranja predmeta protiv navedenog lica nadležnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom d‌jelu.

