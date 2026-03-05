Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Autor:ATV
05.03.2026
12:53
Komentari:1
Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće u petak, 06.03.2026. godine, januarske penzije u ukupnom iznosu 180.000.000 KM.
Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je povećanje za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.
