Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

Foto: ATV

Ministarstvo finansija Republike Srpske isplatiće u petak, 06.03.2026. godine, januarske penzije u ukupnom iznosu 180.000.000 KM.

Usvojenim Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije je namijenjeno ukupno 2.162.600.000 KM, što je povećanje za 196,6 miliona KM u odnosu na godinu ranije.

