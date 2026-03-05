Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano i toplo vrijeme.

U jutarnjim časovima lokalno je moguća magla duž riječnih dolina i po kotlinama, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz porast dnevne temperature, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Hronika Krala iz stanova i varala sugrađane "proricanjem sudbine"

Minimalna temperatura vazduha biće od nula do pet, u višim predjelima od minus tri, a maksimalna od 15 do 20, u višim predjelima od devet stepeni.

Duvaće slab vjetar sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je bilo malo do umjereno oblačno, uz povremenu kišu u jutarnjim časovima, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Region Vozač iz BiH uhvaćen sa hrpom para, dobio paprenu kaznu

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Han Pijesak sedam, Kalinovik, Čemerno i Ivan sedlo devet, Sokolac 10, Kneževo 11, Gacko i Srebrenica 12, Mrkonjić Grad i Sarajevo 13, Rudo, Livno i Tuzla 14, Bijeljina, Višegrad, Foča i Šipovo 15, Doboj, Ribnik, Trebinje i Bugojno 16, Banjaluka, Srbac, Bihać, Drvar i Sanski Most 17, Bileća, Novi Grad, Prijedor i Zenica 18, te Mostar 20 stepeni Celzijusovih.