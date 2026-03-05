Ovi radari u Srpskoj su najviše kobni za vozače

Ministarstvo unutrašnjih poslova u ranijem periodu objavilo je podatak da je tokom 2025. godine putem stacionarnih radara širom ovog bh. entiteta evidentirano više od 300.000 prekoračenja brzine.

Zanimljivo je da je najveći broj prekršaja zabilježio stacionirani radar u Bijeljini koji se nalazi na magistralnom putu M-1 104, u mjestu Dragaljevac.

Na toj lokaciji evidentiran je čak 22.701 prekršaj u prošloj godini.

Po ovom segmentu radar u Bijeljini je najviše "koban" za vozače, a na drugom mjestu je radar u mjestu Karanovac na magistralnom putu M-I 101, gdje je zabilježeno 13.055 prekršaja.

U Republici Srpskoj je trenutno aktivno 107 stacionarnih radara, od čega se 26 nalazi na području Policijske uprave Banjaluka.

Iako je riječ o razgranatoj mreži uređaja za kontrolu brzine, u toku 2025. godine nije bilo postavljanja novih radara.