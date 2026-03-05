Krala iz stanova i varala sugrađane "proricanjem sudbine"

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvijetlili su četiri krivična djela - tri teške krađe, od kojih jednu u pokušaju, kao i jedno krivično djelo prevara, za koja je osumnjičena S. N. (26).

Kako se navodi u saoštenju policije, nju je juče zatekao policijski službenik koji nije bio na dužnosti, dok je pokušavala da otvori stanove u jednoj stambenoj zgradi, odnosno da proverava da li su vrata zaključana.

Sumnja se da je ona u prethodnom periodu provalila u dva stana iz kojih je ukrala nakit i novac. Takođe, sumnja se da je obila vrata još jednog stana, ali je pobjegla kada je naišla djevojka koja u njemu stanuje.

S. N. se tereti i da je od šezdesetdvogodišnje Novosađanke oduzela novac i nakit, navodno joj proričući sudbinu iz dlana.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, protiv osumnjičene će biti podnijeta krivična prijava za krivična djela teška krađa i prevara u redovnom postupku, prenosi Telegraf.