Krala iz stanova i varala sugrađane "proricanjem sudbine"

ATV

05.03.2026

13:47

Кугла
Foto: Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvijetlili su četiri krivična djela - tri teške krađe, od kojih jednu u pokušaju, kao i jedno krivično djelo prevara, za koja je osumnjičena S. N. (26).

Kako se navodi u saoštenju policije, nju je juče zatekao policijski službenik koji nije bio na dužnosti, dok je pokušavala da otvori stanove u jednoj stambenoj zgradi, odnosno da proverava da li su vrata zaključana.

Sumnja se da je ona u prethodnom periodu provalila u dva stana iz kojih je ukrala nakit i novac. Takođe, sumnja se da je obila vrata još jednog stana, ali je pobjegla kada je naišla djevojka koja u njemu stanuje.

Превара / Илустративна фотографија

Ljubav i seks

Kako prepoznati švalera: Jedan znak ga nepogrešivo odaje

S. N. se tereti i da je od šezdesetdvogodišnje Novosađanke oduzela novac i nakit, navodno joj proričući sudbinu iz dlana.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, protiv osumnjičene će biti podnijeta krivična prijava za krivična djela teška krađa i prevara u redovnom postupku, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

proročanstvo

vidovnjak

