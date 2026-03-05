Stevanović: Savjet ministara da reaguje

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da dođe li do prestanka proizvodnje u Željezari Zenica, po automatizmu će doći do prekida proizvodnje u Rudniku željezne rude Omarska.

"Šta to znači? To znači da 60-ak, možda i koji procenat više ukupnog prihoda Željeznica Republike Srpske nestaje praktično. I to će dovesti do ozbiljnog pitanja opstanka i ostanka našeg željezničkog saobraćaja u ovim kapacitetima kakvi su danas. Mi nekom svojom tihom diplomatijom se borimo da do toga ne dođe, činimo šta možemo", kaže Stevanović.

Ističe da je Vlada Republike Srpske svojevremeno podržala uvođenje zaštitnih mjera za zaštitu domaće proizvodnje kada je u pitanju čelik.

"Uputili smo svoje pismo Savjetu ministara, a oni su dva puta stavljali tu tačku na dnevni red. Očekujemo da će se i danas na Savjetu ministara razmatrati ta situacija o uvođenju zaštitnih mjera. Jer cijela zapadna Evropa je to uradila. Uradila je to i Srbija prije mjesec dana. To treba da uradi i Savjet ministara kako bi se zaštitilo sedam, osam hiljada radnih mjesta. To nisu samo Željeznice Republike Srpske. Imate Željeznice sa 1.700 ljudi, Rudnik Prijedor sa 600, Željeznice Federacije sa dvije hiljade". navodi Stevanović.

Navodi da Željezara Zenica ima 1.900 ljudi, direktno zaposlenih.

"Očekujem razumijevanje od Savjeta ministara i da se nađe način da se zaštiti domaća proizvodnja kako bi sve nastavilo da funkcioniše", navodi Stevanović.