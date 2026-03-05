Logo
Minić: Srpska ima najveći broj projekata u oblasti putne infrastrukture

SRNA

05.03.2026

14:32

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da ove godine Srpska ima najveći broj projekata u oblasti putne infrastrukture i da očekuje da će mnogi biti realizovani.

Minić je izrazio nadu da će u narednih 10 do 15 dana biti završeni pregovori sa stranim partnerima kojima su date ponude.

"To su renomirane svjetske firme koje rade po cijelom svijetu i s kojima, osim izvođenja radova, želimo da budemo partneri, da nam prenesu i određena znanja, nove tehnologije, kao i da nam pomognu u dinamici praćenja i izgradnje auto-puteva, kao i projektovanja brzog puta od Bijeljine do Romanije", rekao je Minić.

On je istakao da se završava i dio treće trake u okviru rehabilitacije 350 kilometara puteva, te 35 kilometara zaobilaznica, a da se neprestano razgovara sa mnogo partnera iz inostranstva o dionici koridora "Pet-ce" Doboj-Modriča, trasama od Bijeljine do Brčkog i od Brčkog do Modriče.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Poletio avion iz Dubaija, građani će konačno stići kućama

Minić je naveo da je, prema njegovim informacijama, Brčko distrikt donio tehničko rješenje prolaska auto-puta kroz Brčko i ocijenio da će to biti veliki zamah za investicije i uređenje infrastrukture.

"Vlada je donijela odluku, što je u postupku javnih nabavki ove rehabilitacije i zaobilaznice, a i ugovoreni dio auto-puteva. Dio auto-puta Prijedor-Banjaluka ide predviđenom dinamikom", izjavio je Minić novinarima na Sokocu.

Prema njegovim riječima, u postupku je rješavanje zaobilaznice oko Banjaluke, odnosno prvenstveno imovinsko-pravni zahtjeva i svega onoga što je obaveza.

