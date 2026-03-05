Logo
Uhapšena Britni Spirs

Izvor:

B92

05.03.2026

15:49

Пјевачица Бритни Спирс
Britni Spirs uhapšena je u srijedu uveče u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod uticajem alkohola, rekli su izvori iz policije za TMZ.

Pop zvijezdi lisice su stavljene oko 21.30 časova po lokalnom vremenu, nakon što ju je zaustavila Kalifornijska patrola autoputeva (California Highway Patrol).

Međutim, prema evidenciji pritvorenika šerifa okruga Ventura, u međuvremenu Britni Spirs je puštena na slobodu.

