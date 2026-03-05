Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara

Autor:ATV
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pobjedom nad Novim Pazarom od 2:0 (1:0) i to u gostima.
Bio je to duel koji je odigran u uzavreloj atmosferi, bilo je prekida, povreda, dima i pirotehnike, a na kraju tim Dejana Stankovića ima više razloga za zadovoljstvo.
Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena
Strijelci za Zvezdu bili su Nair Tiknizijan u 38. i Timi Maks Elšnik u 50. minutu utakmice.
Fudbalski gledano, Zvezda je bila dominantna i stigla je do pobede relativno rutinski.
Utakmica četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde prekinuta je poslije minut i po igre. Došlo je do tuče navijača Zvezde i pripadnika policije, ali je poslije sedam minuta duel nastavljen.
Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu
Bilo je pirotehnike, svakakvih povika sa obe strane...
Zanimljivo je i da je Novi Pazar odmah po nastavku meča u uzavreloj atmosferi dao gol, ali je on poništen zbog ofsajda.
