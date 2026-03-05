Logo
Large banner

Prekid i povrede, pa slavlje Zvezde protiv Novog Pazara

Autor:

ATV

05.03.2026

16:50

Komentari:

0
Прекид и повреде, па славље Звезде против Новог Пазара
Foto: screenshot

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije pobjedom nad Novim Pazarom od 2:0 (1:0) i to u gostima.

Prekid i povrede

Bio je to duel koji je odigran u uzavreloj atmosferi, bilo je prekida, povreda, dima i pirotehnike, a na kraju tim Dejana Stankovića ima više razloga za zadovoljstvo.

звезда пазар

Fudbal

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

Strijelci za Zvezdu bili su Nair Tiknizijan u 38. i Timi Maks Elšnik u 50. minutu utakmice.

Fudbalski gledano, Zvezda je bila dominantna i stigla je do pobede relativno rutinski.

Utakmica prekinuta

Utakmica četvrtfinala Kupa Srbije između Novog Pazara i Crvene zvezde prekinuta je poslije minut i po igre. Došlo je do tuče navijača Zvezde i pripadnika policije, ali je poslije sedam minuta duel nastavljen.

Камп ФК Црвена звезда

Fudbal

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

Bilo je pirotehnike, svakakvih povika sa obe strane...

Zanimljivo je i da je Novi Pazar odmah po nastavku meča u uzavreloj atmosferi dao gol, ali je on poništen zbog ofsajda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

novi pazar crvena zvezda

Novi Pazar

FK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

Fudbal

Užas! Mateus završio u bolnici u Novom Pazaru, Vuk Draškić na golu

3 h

0
Хаос у Новом Пазару: Прекинут меч, Звезда води, голман изнесен са терена

Fudbal

Haos u Novom Pazaru: Prekinut meč, Zvezda vodi, golman iznesen sa terena

3 h

1
Полиција аутомобил

Fudbal

Pronađena ručna bomba na stadionu Koševo uoči utakmice Sarajeva i Veleža

5 h

0
Тренер Фенербахчеа завршио у болници, болест је захватила плућа

Fudbal

Trener Fenerbahčea završio u bolnici, bolest je zahvatila pluća

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

36

Haos u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu!

19

31

Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

19

29

Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

19

25

KFOR negira tvrdnje da su rakete iz Bondstila ispaljene ka Iranu

19

24

Iranski ministar šokirao izjavom: Jedva čekamo američku okupaciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner