Pronađena ručna bomba na stadionu Koševo uoči utakmice Sarajeva i Veleža

Autor:ATV
05.03.2026
14:23
Komentari:0
Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo su 25. februara vršili KDZ pregled Olimpijskog stadiona "Asim Ferhatović Hase" te su tom prilikom pronašli i izuzeli jednu ručnu bombu, potvrđeno je Kliks.ba.
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji je naložio da se izvrši uviđaj zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljenog držanje oružja ili eksplozivnih materija.
"Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovih krivičnih djela", rekli su za Kliks iz Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
Ručna bomba je, kako nezvanično saznaje ovaj portal, pronađena u VIP sali stadiona "Asim Ferhatović Hase".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
