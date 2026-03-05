Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион

Аутор:АТВ
Становници новосадског насеља Детелинара јутрос су доживјели изненађење које је одмах постало главна тема комшијских прича.
На једном паркираном аутомобилу освануо је шокантан натпис, очигледно исписан маркером, који је директно "обраћао" возачу.
"Ја сам бабој**ч и лажов", писало је.
Комшије које су се затекле на паркингу нису криле своје изненађење, многи су фотографисали необичну сцену, док су други само с невјерицом посматрали призор.
Ко стоји иза овог инцидента и шта је изазвало овакав излив бијеса, засад је познато само учесницима ове локалне драме.
