Ја сам бабој***ч: Натпис на ауту шокирао регион

АТВ

05.03.2026

14:20

0
Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Становници новосадског насеља Детелинара јутрос су доживјели изненађење које је одмах постало главна тема комшијских прича.

На једном паркираном аутомобилу освануо је шокантан натпис, очигледно исписан маркером, који је директно "обраћао" возачу.

"Ја сам бабој**ч и лажов", писало је.

Комшије које су се затекле на паркингу нису криле своје изненађење, многи су фотографисали необичну сцену, док су други само с невјерицом посматрали призор.

Ко стоји иза овог инцидента и шта је изазвало овакав излив бијеса, засад је познато само учесницима ове локалне драме.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Аутомобил

incident

