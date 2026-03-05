Trener Fenerbahčea završio u bolnici, bolest je zahvatila pluća

Autor:ATV
Domeniko Tedesko, trener fudbalera Fenerbahčea, hitno je prebačen u bolnicu zbog infekcije pluća.
Kako se navodi u turskim medijima, bolest je zahvatila pluća u velikoj mJeri i nalazi se pod stalnim Ljekarskim nadzorom.
Iz kluba su potvrdili da zbog zdravstvenog stanja neće voditi ekipu na utakmici Kupa Turske protiv Gazijantepa.
"Naš glavni trener trenutno se leijči od teške infekcije. Tehnički dio vođenja tima preuzeće pomoćni trener Zeki Murat Gule“, saopštili su iz Fenerbahčea, prenosi B92.
