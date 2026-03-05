Logo
Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

ATV

05.03.2026

12:50

Одузета роба за интернет продају
Foto: UIO BiH

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH oduzeli su veću količinu robe široke potrošnje, koja je bila namijenjena za internet prodaju, vrijednosti 205.000 KM, saopšteno je iz UIO.

Roba je oduzeta na području Regionalnog centra Tuzla, u okviru akcije kodnog naziva "Lajv jedan", koja je sprovedena na osnovu operativno-taktičkih saznanja o nepravilnosti u poslovanju određenih fizičkih lica.

Џастин Тимберлејк

Scena

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

Tom prilikom pronađena je veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, a riječ je o 13.275 komada robe široke potrošnje /kućne potrepštine, posuđe, peškiri, tehnička roba i slično/.

UIO je pozvala građane da na otvorenu liniju broj 080/02-06-07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje, a svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.

