Semafor ušao u haubu škode: Žestok udes u centru Banjaluke

Stevan Lulić

05.03.2026

12:37

Удес у центру Бањалуке
Foto: Viber

U centru Banjaluke došlo je do teže saobraćajne nezgode kada se vozač škode fabije zakucao u semafor.

Do nezgode je došlo u blizini TC Emporijum, a kako se može vidjeti pričinjena je velika materijalna šteta.

Stub semafora je ušao, slikovito rečeno, u haubu automobila.

Još uvijek nema informacija da li je u udesu neko povrijeđen.

Takođe, ne znaju se ni tačne okolnosti pod kojima je do nezgode došlo.

