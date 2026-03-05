Semafor ušao u haubu škode: Žestok udes u centru Banjaluke

U centru Banjaluke došlo je do teže saobraćajne nezgode kada se vozač škode fabije zakucao u semafor.

Do nezgode je došlo u blizini TC Emporijum, a kako se može vidjeti pričinjena je velika materijalna šteta.

Stub semafora je ušao, slikovito rečeno, u haubu automobila.

Još uvijek nema informacija da li je u udesu neko povrijeđen.

Takođe, ne znaju se ni tačne okolnosti pod kojima je do nezgode došlo.