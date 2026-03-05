Logo
Uz ovaj trik sudopera i šporet blistaju: Čisti bolje od hemije

ATV

05.03.2026

11:34

Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Kada je u pitanju prirodno čišćenje doma, većina prvo pomisli na sirće ili sodu bikarbonu. Međutim, postoji još jedan moćan saveznik kog gotovo svi već imate u kuhinji – brašno. Zahvaljujući svojoj teksturi i sposobnosti upijanja masnoće, može postati efikasno, jeftino i prirodno sredstvo za čišćenje kuće.

Čišćenje šporeta bez grebanja

Napravite gustu pastu od brašna, malo vode ili sirćeta. Nanesite je na ukorjele fleke na šporetu oko ringli, ostavite da malo odstoji, pa lagano istrljajte sunđerom i obrišite vlažnom krpom. Prednost ove metode je što ne oštećuje površinu i ne ostavlja ogrebotine, za razliku od jakih hemijskih sredstava.

Uklanjanje masnih fleka

Imate svježu fleku od ulja na odjeći, stolnjaku ili tapaciranom namještaju? Pospite brašno direktno na mrlju i ostavite da odstoji neko vrijeme. Brašno će upiti masnoću i olakšati dalje čišćenje. Nakon toga uklonite višak suvom krpom ili četkom. Ovaj trik je posebno efikasan kod svježih mrlja i može vam uštedjeti novac na skupim sredstvima za skidanje fleka.

Čišćenje šerpi i tiganja

Za zagorjele ostatke hrane i masnoću na metalnim površinama, napravite gustu pastu od brašna i malo vode ili sirćeta. Dobijenu smjesu utrljajte na šerpe, tiganje ili metalne činije i ostavite kratko da djeluje. Nakon toga isperite i prebrišite. Površina će biti čista bez agresivnih hemikalija. Ovo je odlična alternativa abrazivnim sredstvima koja mogu oštetiti posuđe.

Poliranje sudopere

Pospite malo brašna na suvu krpu i lagano ispolirajte površine od nerđajućeg čelika, poput sudopere i drugih predmeta od metala. Vidjećete kako mogu zablistati bez skupih sredstava za poliranje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

