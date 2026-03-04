Otkrivena navika koja produžava život: Usporava starenje

Autor:ATV
Ne treba vam skupa kozmetika ni rigorozne dijete da biste izgledali i osjećali se mlađe.
Nauka potvrđuje da postoji jednostavna, ali moćna navika koja dokazano usporava starenje i produžava život. To je redovna fizička aktivnost.
Brojna istraživanja pokazuju da redovno vežbanje usporava biološko starenje, čuva zdravlje mozga, srca i mišića, i smanjuje rizik od hroničnih bolesti. Uz pravilnu ishranu, kvalitetan san i kontrolu stresa, kretanje se izdvaja kao najvažniji faktor vitalnosti. Biološka starost ne mora da prati broj svjećica na torti. Umor, ukočenost i bolovi nisu nužna posledica godina, često su posljedica neaktivnosti.
Poslije 30. godine gubimo 3–5 odsto mišićne mase po deceniji, što može dovesti do sarkopenije – gubitka snage i stabilnosti. Trening snage i vježbe otpora pomažu da se taj proces uspori.
Mišići utiču na metabolizam, hormonski balans, imunitet i zdravlje kostiju. Što su jači, tijelo je otpornije na starenje.
Kretanje smanjuje hronične upale u organizmu, što je jedan od glavnih uzroka bolesti poput dijabetesa i hipertenzije. Istraživanja pokazuju da fizička aktivnost poboljšava rad mitohondrija (energetskih centara ćelija) i usporava skraćivanje toplomjera, što je povezano sa dugovječnošću. Drugim riječima, vježbanje produžava „životni vijek“ vaših ćelija.
Redovna fizička aktivnost povezana je sa manjim rizikom od demencije i boljom koncentracijom. Aktivni ljudi mogu imati biološki mlađi mozak i do devet godina u odnosu na neaktivne vršnjake. Kod starijih osoba, vežbanje smanjuje rizik od demencije i do 35 odsto.
Stručnjaci preporučuju kombinaciju:
Ne morate provoditi sate u teretani. Tri šetnje po 10 minuta dnevno imaju isti efekat kao pola sata u kontinuitetu.
Čak i u sedmoj ili osmoj deceniji života moguće je povećati snagu i izdržljivost. Ključ je u postepenom početku i dosljednosti. Jedan korak dnevno može značiti deset godina mladosti više, prenosi Najžena.
