Logo
Large banner

Neprospavane noći i česta buđenja: Kako pomoći bebi da razvije zdrav ritam spavanja

Autor:

ATV

04.03.2026

11:21

Komentari:

0
Непроспаване ноћи и честа буђења: Како помоћи беби да развије здрав ритам спавања
Foto: pexels

Mnogi roditelji se suočavaju s istim izazovom beba se često budi, teško zaspi ili nikako ne razvija stabilan ritam spavanja. Iako to može biti iscrpljujuće, važno je znati da je takvo ponašanje potpuno normalno u prvim mjesecima života.

Bebe tek uče razlikovati dan od noći, privikavaju se na novi ritam i traže sigurnost kroz blizinu roditelja. Uz male rituale i dosljednost, moguće im je olakšati uspavljivanje i postepeno uspostaviti mirnije noći.

Razvoj spavanja zavisi od sazrijevanja mozga i individualnih potreba d‌jeteta. Neka d‌jeca već oko šestog mjeseca mogu prespavati 6-8 sati bez buđenja, dok drugima treba više vremena. Svako dijete ima vlastiti ritam i nije realno očekivati da sva d‌jeca spavaju jednako.

Kao okvirna smjernica, rituali se mogu početi uvoditi oko četvrtog mjeseca života. To može biti fiksno vrijeme spavanja, smirena rutina prije odlaska u krevet i ponavljanje istih aktivnosti svake večeri. Ipak, ne postoji univerzalno pravilo – svaka beba reaguje drugačije.

Najkorisniji savjeti za lakše uspavljivanje

Bebe dobro reaguju na rutinu. Pokušajte da svaki dan beba ide u krevet i budi se u približno isto vrijeme. To pomaže razvijanju osjećaja sigurnosti i predvidljivosti.

Posljednji sati prije spavanja trebaju biti tihi i opuštajući. Bebe, baš kao i odrasli, trebaju vrijeme da se smire prije nego što utonu u san.

Par, ljubav

Zanimljivosti

Ove znakove Zodijaka očekuje sudbinski susret

Čitanje priče, tiha pjesmica, kupanje, lagana masaža ili stavljanje u vreću za spavanje – sve su to mali signali koji bebi govore da se bliži vrijeme počinka.

Omiljena dekica, mekana igračka ili komad od‌jeće koji miriše na roditelje može dodatno umiriti bebu. Preporučljivo je staviti bebu u krevet dok je budna, kako bi se naučila uspavati na istom mjestu gd‌je se budi.

Ako se beba probudi, govorite tiho, ne palite jaka svjetla i izbjegavajte igru. Tako beba uči da je noć vrijeme za san, piše Kliks.

Prije spavanja uklonite sve što može remetiti san: mokre pelene, buku, previsoku temperaturu. Idealna sobna temperatura je između 16 i 20°C.

Bebe često prolaze kroz faze tjeskobe, posebno oko devetog mjeseca kada počinju sanjati živopisnije snove. Puno bliskosti i pažnje tokom dana može smanjiti večernji nemir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

beba

Savjeti

Spavanje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово дрво немојте да садите у дворишту: Вјерује се да доноси малер

Savjeti

Ovo drvo nemojte da sadite u dvorištu: Vjeruje se da donosi maler

3 h

0
Машина за прање суђа

Savjeti

Ove predmete nikako ne perite u mašini za pranje suđa: Visoka temperatura može da ih ošteti

23 h

0
Прољеће нам стиже: Које цвијеће можете изнијети напоље, а које мора још да сачека?

Savjeti

Proljeće nam stiže: Koje cvijeće možete iznijeti napolje, a koje mora još da sačeka?

23 h

0
Цвијеће циклама

Savjeti

Nije svaki "znak pažnje" kompliment: Šta nikako ne poklanjati za Osmi mart

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

00

Žestok sudar na brzom putu kod Banjaluke, saobraćaj veoma otežan

12

00

U danu ostao bez žene i kćerke: Otac saopštio kakvo je stanje njegovog sina nakon strašne tragedije

11

54

Da li stižu veće cijene karata? Avio-kompanije gube milijarde

11

54

Uhapšen Trebinjac koji je izbjegavao odlazak u zatvor

11

51

Preokret: Američke avione ipak nije oborila kuvajtska PVO

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner