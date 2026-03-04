Neprospavane noći i česta buđenja: Kako pomoći bebi da razvije zdrav ritam spavanja

Mnogi roditelji se suočavaju s istim izazovom beba se često budi, teško zaspi ili nikako ne razvija stabilan ritam spavanja. Iako to može biti iscrpljujuće, važno je znati da je takvo ponašanje potpuno normalno u prvim mjesecima života.

Bebe tek uče razlikovati dan od noći, privikavaju se na novi ritam i traže sigurnost kroz blizinu roditelja. Uz male rituale i dosljednost, moguće im je olakšati uspavljivanje i postepeno uspostaviti mirnije noći.

Razvoj spavanja zavisi od sazrijevanja mozga i individualnih potreba d‌jeteta. Neka d‌jeca već oko šestog mjeseca mogu prespavati 6-8 sati bez buđenja, dok drugima treba više vremena. Svako dijete ima vlastiti ritam i nije realno očekivati da sva d‌jeca spavaju jednako.

Kao okvirna smjernica, rituali se mogu početi uvoditi oko četvrtog mjeseca života. To može biti fiksno vrijeme spavanja, smirena rutina prije odlaska u krevet i ponavljanje istih aktivnosti svake večeri. Ipak, ne postoji univerzalno pravilo – svaka beba reaguje drugačije.

Najkorisniji savjeti za lakše uspavljivanje

Bebe dobro reaguju na rutinu. Pokušajte da svaki dan beba ide u krevet i budi se u približno isto vrijeme. To pomaže razvijanju osjećaja sigurnosti i predvidljivosti.

Posljednji sati prije spavanja trebaju biti tihi i opuštajući. Bebe, baš kao i odrasli, trebaju vrijeme da se smire prije nego što utonu u san.

Čitanje priče, tiha pjesmica, kupanje, lagana masaža ili stavljanje u vreću za spavanje – sve su to mali signali koji bebi govore da se bliži vrijeme počinka.

Omiljena dekica, mekana igračka ili komad od‌jeće koji miriše na roditelje može dodatno umiriti bebu. Preporučljivo je staviti bebu u krevet dok je budna, kako bi se naučila uspavati na istom mjestu gd‌je se budi.

Ako se beba probudi, govorite tiho, ne palite jaka svjetla i izbjegavajte igru. Tako beba uči da je noć vrijeme za san, piše Kliks.

Prije spavanja uklonite sve što može remetiti san: mokre pelene, buku, previsoku temperaturu. Idealna sobna temperatura je između 16 i 20°C.

Bebe često prolaze kroz faze tjeskobe, posebno oko devetog mjeseca kada počinju sanjati živopisnije snove. Puno bliskosti i pažnje tokom dana može smanjiti večernji nemir.