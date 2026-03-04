Teniserka dobila jezivu poruku uoči meča

Strašne stvari se događaju u svijetu tenisa. Italijanska teniserka Lukrecija Stefanini, 138. na svijetu, doživjela je pravu dramu uoči svog kvalifikacionog meča na turniru u Indijan Velsu.

Umjesto da se priprema za meč, noć prije meča provela je u strahu nakon što je dobila zastrašujuću poruku na svoj privatni "Vocap".

Kako je otkrila u videu na Instagramu, poruka je stigla oko 1 sat ujutru, a njen sadržaj joj je zaledio krv. Nepoznata osoba, vjerovatno povezana sa kladionicom, prijetila joj je smrću ako pobijedi u predstojećem meču.

Zastrašivanje je otišlo korak dalje od uobičajenih uvreda na društvenim mrežama. Pošiljalac je pokazao da ima njene lične podatke, što je cijelu situaciju učinilo alarmantnom.

"U poruci su navedena imena mojih roditelja i mjesto gdje sam rođena. Takođe su mi poslali fotografiju pištolja. Bila je to veoma ozbiljna prijetnja", rekla je Stefanini u svojoj emotivnoj izjavi.

Cilj je bio jasan, da je natjeraju da odustane od meča protiv Viktorije Himenez Kasinceve iz Andore kako bi neko mogao da profitira na kladionici.

Uprkos šoku i osjećaju nesigurnosti, Stefanini nije popustila pod pritiskom. Odmah je prijavila incident ženskom teniskom upravnom tenisu (VTA) i organizatorima turnira, koji su brzo reagovali.

"Svi su bili izuzetno ljubazni, pojačali su mi obezbjeđenje i ispratili me do mog auta poslije meča. Čitav turnir mi je bio dostupan", objasnila je Italijanka.

Iako je na kraju izgubila meč poslije tri seta rezultatom 4:6, 6:4, 6:4, rekla je da je dala sve od sebe.