Hrvatsku pogodilo jako nevrijeme, padao grad

Autor:ATV
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Sjeverni dio Hrvatske u popodnevnim satima zahvatilo je nevrijeme a u Lepoglavi i okolini padao je i grad.
Na fotografijama koje su snimili građani vidi se veća količina grada koja je pala u tom gradu, prenosi Indeks.
Hrvatski meteorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za olujno nevreme za region Zagreba, Osjeka i Karlovca.
Za te regione izdato je i žuto upozorenje zbog grmljavine i mogućeg udara munja, uz upozorenje da su moguća oštećenja na imovini i drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i grada, kao i teškoće u saobraćaju.
Građani su upozoreni da prate najnoviju prognozu, prilagode aktivnosti na otvorenom i budu oprezni u saobraćaju.
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