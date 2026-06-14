Hrvatsku pogodilo jako nevrijeme, padao grad

Sjeverni dio Hrvatske u popodnevnim satima zahvatilo je nevrijeme a u Lepoglavi i okolini padao je i grad.

Na fotografijama koje su snimili građani vidi se veća količina grada koja je pala u tom gradu, prenosi Indeks.

Hrvatski meteorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za olujno nevreme za region Zagreba, Osjeka i Karlovca.

Za te regione izdato je i žuto upozorenje zbog grmljavine i mogućeg udara munja, uz upozorenje da su moguća oštećenja na imovini i drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i grada, kao i teškoće u saobraćaju.

Građani su upozoreni da prate najnoviju prognozu, prilagode aktivnosti na otvorenom i budu oprezni u saobraćaju.