Logo

Hrvatsku pogodilo jako nevrijeme, padao grad

Autor:

ATV
14.06.2026 18:28

Komentari:

0
Хрватску погодило јако невријеме, падао град

Sjeverni dio Hrvatske u popodnevnim satima zahvatilo je nevrijeme a u Lepoglavi i okolini padao je i grad.

Na fotografijama koje su snimili građani vidi se veća količina grada koja je pala u tom gradu, prenosi Indeks.

Hrvatski meteorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za olujno nevreme za region Zagreba, Osjeka i Karlovca.

Za te regione izdato je i žuto upozorenje zbog grmljavine i mogućeg udara munja, uz upozorenje da su moguća oštećenja na imovini i drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i grada, kao i teškoće u saobraćaju.

Građani su upozoreni da prate najnoviju prognozu, prilagode aktivnosti na otvorenom i budu oprezni u saobraćaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Hrvatska

Oluja

led i grad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Откривено које су националности погинули у језивој несрећи на Јадранском мору!

Region

Otkriveno koje su nacionalnosti poginuli u jezivoj nesreći na Jadranskom moru!

2 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Region

Teška nesreća na moru kod Splita: Troje poginulih, jedno još traže

6 h

0
Сплит

Region

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

7 h

0
Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

Region

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

7 h

0

  • Najnovije

20

10

Poznat identitet muškarca ubijenog kod Velike Kladuše

20

04

Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

19

31

Cvijanović: Nisam ni ruska, ni američka podmornica, već uvijek i zauvijek čovjek Srpske

19

28

Pomagao ljudima koje čak ni ne poznaje: Rade Borković dao krv više od 130 puta

19

24

Studentske ankete kao alat za unaprjeđenje nastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima